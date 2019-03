Das OPEN BEATZ Festival gibt alle Künstler für 2019 bekannt

Genau aus diesem Grund lassen es die Veranstalter auch im Line Up so richtig krachen. In den ersten drei Line Up Phasen waren schon einige Leckerbissen dabei, die eindrucksvoll verdeutlichten, dass es 2019 noch pompöser wird. Jetzt steht das komplette Line Up fest und es verspricht die spektakulärste Künstleransammlung in der Geschichte des OPEN BEATZ Festivals zu werden. Allein 10 DJs aus dem aktuellen Ranking der DJ Mag Top 100 sind mit von der Partie. Das sollte sich kein EDM-, Techno-, Hardstyle- und Elektro-Fan entgehen lassen.Neben Künstlern wie R3HAB, VINI VICI, ALAN WALKER, BRENNAN HEART und NGHTMRE stößt mit OLIVER HELDENS die aktuelle Nummer 9 der DJ Mag Top 100 zu der hervorragenden Liste an OPEN BEATZ Acts dazu. Mit seinen treibenden Sets und Tracks wie „Riverside 2099“, dem UK Nr. 5-Hit „Last All Night (Koala)“ oder seinen Remixen zu „Chic – Le Freak“, One Kiss“ von Calvin Harris & Dua Lipa oder auch „Don’t Leve Me Alone“ von David Guetta und Anne-Marie wird er die Herzen der Crowd im Sturm erobern.„Epic" von Sandro Silva und Quintino dürfte jeder EDM-Fan kennen. Der Track gründete 2011 quasi eigenhändig das "Bigroom House"-Genre. Jetzt begrüßen wir mit QUINTINO die Nummer 25 der DJ Mag Top 100 in Herzogenaurach.Für diejenigen, die es etwas härter mögen, konnten einige Top Stars der Hardstyle Szene verpflichtet werden. Ein besonderes Highlight wird mit Sicherheit der Auftritt von Hardcore-Ikone ANGERFIST, der es auf den 29 Platz der erfolgreichsten DJs 2018 geschafft hat.Die beiden niederländischen DJs Marlon Flohr und Ralph van Hilst, besser bekannt als BASSJACKERS werden der Menge vor der Mainstage ordentlich einheizen. Mit ihrer Musik bewegen sie sich irgendwo zwischen Big Room, Progressive House und Future Bass und haben sich damit auf Platz 30 in der aktuellen DJ Mag Top 100 platziert.Verrückt wird es mit DA TWEEKAZ. Ob Jägermeister oder Disney Klassiker, Langeweile hat hier keinen Platz für die aktuelle Nummer 76 und damit dem 11. Mitspieler aus der der DJ Mag Top 100 im Line Up.Ein weiteres Highlight gibt es mit dem Paradiesvogel Salvatore Ganacci, der seine Premiere auf dem Open Beatz Festival geben wird. Ein Enfant Terrible, das spätestens nach seinen kruden Schlaf- oder Yoga-Einlagen während seines Tomorrowland-Sets zum meistdiskutierten und streitbarsten DJ der EDM-Szene wurde.Sefa wird den Fans mit seinem Mix aus Frechcore & Hardstyle die Bässe um die Ohren hauen genauso wie Ran-D mit seinem Covertrack des ultimativen Klassikers "Zombie" von The Cranberries.Auch für die Lake Stage wurden viele neue Acts verpflichtet. Neben den bereits bestätigten Aka Aka, Felix Kröcher, Format B, Klaudia Gawlas stoßen Künstler wie Kerstin Eden, Moonbootica sowie Tube & Berger dazu.Tagestickets für das OPEN BEATZ Festival 2019 gibt es bereits ab 32,00 Euro zzgl. Gebühren. Das Weekend Ticket (in der Early Bird Phase 2) ist für 109,00 Euro zzgl. Gebühren zu haben unter: www.openbeatz.de/tickets.Short Facts:OPEN BEATZ Festival 2019Puschendorfer Straße 291074 Herzogenaurach18. bis 21. Juli 2019Tickets für das OPEN BEATZ Festival 2019 gibt es unter:Full Line Up (alphabetical order)MAINSTAGEALAN WALKERBASSJACKERSBORGOREBROOKSCARNAGECURBIFELICEGIGO’N’MIGOJEWELZ&SPARKSMAUSIOMOKSINGHTMREOLIVER HELDENSONTONICOSTBLOCKSCHLAMPENREHABRENE RODRIGEZZSALVATORE GANACCISICK INDIVIDUALSTHIRD PARTYTONY JUNIORVINI VICIWILL SPARKSZONDERLINGLAKETSTAGEAKA AKAALFRED HEINRICHSA.N.A.L.ANDRÉ GALLUZZIDROPLEXFELIX KRÖCHERFORMAT BFRANKY RIZARDOKERSTIN EDENKLANGLOSKLAUDIA GAWLASMARK DEKODAMARIKA ROSSAMOONBOOTICAOLIVER SCHORIESONTONICPAPPENHEIMERREINIER ZONNEVELDTUBE & BERGERZONE III & MAGICAL FORESTANGERFISTATMOZFEARSBRENNAN HEARTCOONEDA TWEEKAZDR.MOTTEPHUTURE NOIZERAN-DSEFASUB ZERO PROJECTAftermovie 2018:LINKS: