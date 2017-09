Das Musical „Grease“ in Neu-Ulm in der ratiopharm arena

Wer kennt nicht die aufregende Liebesgeschichte des coolen Rockers Danny und seiner schüchternen Mitschülerin Sandy? Im Urlaub lernen sie sich kennen, doch zum Beginn des Schuljahres sind die Voraussetzungen ganz andere. Danny steht anfänglich nicht zu seinen Gefühlen und versucht weiterhin der coole Mädchenschwarm zu bleiben, kann jedoch den Reizen von Sandy nicht widerstehen.Aber GREASE ist viel mehr als nur ein großer Spaß aus grell-lackierten Cadillacs, extravaganten Frisuren oder schrill-bunten modischen Verirrungen! Das gefühlvoll-kitschige und überaus komische KultMusical über die High-School-Liebe der braven Sandy zum coolen Danny steht für ein Lebensgefühl. Und scheint dabei, nicht nur wegen der weltbekannten und immer noch mitreißenden Gute-Laune-Hits wie “You’re The One That I Want”, “Grease Is The Word”, “Summer Nights”, “Hopelessly Devoted to You”, “Sandy”, “Greased Lightnin”, das Geheimnis ewiger Jugend zu besitzen!So einzigartig wie das Musical ist auch seine Erfolgsgeschichte: Was aus einer verrückten Idee in einer bierseligen Nacht werden kann, ahnten die Autoren von „Grease“, Warren Casey und Jim Jacobs, Anfang der 70er Jahre sicher nicht. 1971 wurde die Urfassung als Amateurproduktion in Chicago aufgeführt. Ein Jahr später schlug schließlich die große Stunde und die gekürzte Fassung feierte Premiere im Eden Theater am Broadway und wurde dort in den folgenden siebeneinhalb Jahren mehr 3300 Mal aufgeführt. Den gleichen Hype löste auch die Verfilmung im Jahr 1978 aus und machte Olivia NewtonJohn und John Travolta zu Weltstars.Nun ist das Kult-Musical zum 45-jährigen Jubiläum der BroadwayPremiere wieder auf Deutschlandtournee. Diese mitreißende Inszenierung in deutscher Sprache und den Songs im englischsprachigen Original sollte man sich nicht entgehen lassen!Karten für GREASE gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop Ticket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderungsgrad sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour, ticket@provinztour.de oder Tel. 07139/547. Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.