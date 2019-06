Das kulturelle Rahmenprogramm zum Stadtjubiläum startet am 12. Juli-Willy Astor und Martina Schwarzmann kommen

Der ursprünglich für den 8.6. im Festzelt geplante Auftritt von und mit Martina Schwarzmann musste wegen der Schwangerschaft am den 30.11. verschoben werden. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft.Für das Konzert "The Sound of Islands" mit Willy Asto r gibt es noch Tickets. Für die drei Open Air Theateraufführungen des Brandner Kaspar am 26.7., 27.7. & 28.7. auf dem Rathausplatz Gersthofen sind inzwischen schon mehr als die Hälfte der Karten verkauft.Im Herbst folgen dann noch zwei weitere Jubiläumsveranstaltungen mit der Aufführung der Carmina Burana am 29.9. mit dem Philharmonischen Chor Augsburg und einer Spezialausgabe des Margeritenballs am 19.10. für den es ab dem 1.7. wieder Karten bei der Vorverkaufsstelle in der Stadtbibliothek gibt.