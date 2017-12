Das Konzert des Jahres 2018 in Günzburg- Echo Jazz Preisträger und Weltstar Curtis Stigers kommt mit der SWR Big Band ins Forum am Hofgarten- Der Vorverkauf hat begonnen

CURTIS STIGERS





SWR BIG BAND







Der US Amerikanische Sänger und Saxophonist Curtis Stigers hatte Anfang der 90er Jahre mit " I wonder why" einen internationaler Top-Ten-Hit .Mit dem Hit landete er 1991 in den US Charts auf Platz 9,in den UK Charts auf Platz 5 und in den deutschen Charts auf Platz 8. Anfang 2000 vollzog der 52 jährige US Amerikaner einen Stilwechsel zum Jazz, von dem er ursprünglich auch gekommen war. Stigers veröffentlichte mehrere Alben mit Jazzstandards. 2010 wurde Stigers er als Internationaler Jazzsänger des Jahres mit dem erstmals vergebenen ECHO Jazz-Preis ausgezeichnet."Mein erstes Ziel ist das Publikum glücklich zu machen" – dieses Bekenntnis von Curtis Stigers gilt insbesondere für die Las Vegas Show, bei der das legendäre Sinatra-Programm aus dem Sands-Kasino der 60er Jahre im Mittelpunkt steht.Welthits wie I´ve got you under my skin, Come fly with me, Fly me to the moon oder seinen eigenen Nr.1 Hit “I wonder why”, der Entertainer mit der charismatischen Stimme kann einfach alles singen! Pop-Größen wie Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt oder Rod Stewart holten ihn auf ihre Bühne. Den Songwriter und Saxophonist Stigers lockte dann aber der Jazz und Blues. Seit Jahren gehört Stigers zu den besten Jazz-Sängern weltweit, heimste viele Auszeichnungen ein, vor allem deswegen, weil er es wie kein Zweiter schafft, selbst Sinatra-Songs auf die Bühne zu zaubern ohne die Identität zu verlieren.Begleitet wird Curtis Stigers von der SWR Big Band. Sie gehört mit 4 Grammy-Nominierungen seit Jahrzehnten zum Besten, was Bigband-Jazz weltweit zu bieten hat. Und die 17 Musiker können irgendwie auch alles – Swing, Jazz, Pop oder teilweise die Original-Arrangements aus dem Sands Quincy Jones und dem Count Basie Orchestra und bringen dabei das Kunststück fertig, nicht wie eine bloße Kopie zu klingen.Im Gegenteil, Curtis Stigers und die SWR Big Band – das ist die gelebte Zeitreise im Hier und Jetzt, das ist große Musik und großes Entertainment. Das ist The Las Vegas Show, empfohlen von 8 bis 88 und am besten zu zweit.17 Musiker - ein Sound, der überzeugt. Die SWR Big Band wurde bislang vier Mal für den Grammy - den wichtigsten Musikpreis der Welt - nominiert und gewann 2015 den „German Jazz Award in Gold“. Bei so viel Ruhm lässt sich bescheiden sagen: Die SWR Big Band ist eine der besten der Welt und aus dieser Kategorie stammen viele ihrer Gäste: Quincy Jones, George Benson, Dee Dee Bridgewater, Pat Metheny, Jacob Collier, Patti Austin, Larry Carlton, Nils Landgren, Gary Burton, Ivan Lins, Zaz, Curtis Stigers, Roy Hargrove, Bob Mintzer, Sammy Nestico, New York Voices, Paula Morelenbaum, Joo Kraus, Magnus Lindgren, Toshiko Akiyoshi, Bob Florence, Maria Schneider, Bill Holman, und Ralf Schmid. Oder darf’s ein bisschen mehr Pop sein? Geht auch - zum Beispiel mit Paul Carrack, Max Mutzke, Annett Louisan, Andrew Roachford, Incognito oder Götz Alsmann.Ähnlich wie die Big Bands in den USA hat die SWR Big Band ihren ganz eigenen Klang, geprägt von ihrem Gründer und Dirigenten Prof. Erwin Lehn. Startschuss war am 01. April 1951. Seit damals sind mehr als 9000 Arrangements für dieses Ausnahmeorchester entstanden, das schon bald nach seiner Gründung als „Daimler unter den Big Bands“ galt. Denn mit auf der Bühne standen viele Stars: Miles Davis, Chick Corea, Astrud Gilberto, Chet Baker, Caterina Valente oder auch Arturo Sandoval. Seit Anfang der 90er-Jahre tritt die SWR Big Band mit unterschiedlichen Dirigenten auf – je nach Projekt und Musikstil und entwickelt dabei ihren Klang kontinuierlich weiter.