Das große Schlagerfest Die Party des Jahres 2018 -Florian Silbereisen kommt nach Neu-Ulm-Der Vorverkauf hat soeben begonnen

Sie hat 2017 neue Maßstäbe gesetzt mit einer spektakulären Bühnenshow, enthusiastischen Fans und fantastischen Künstlern! Wie kein anderer schafft es Showmaster Florian Silbereisen, den neuen deutschen Schlager zu (re-)präsentieren: jung, hip und sexy! Auch 2018 wird er dem Publikum gehörig einheizen und so manches Fanherz zum Schmelzen bringen. Dabei ist die erfolgreichste Schlagerband der letzten Jahre: KLUBBB 3 mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff. Dazu eine hochkarätige Künstlerriege der Extraklasse und eine neue, sensationelle Show mit Unmengen von Konfetti und Partystimmung ! Der Event des Jahres für alle Schlagerfans und PartyPeople.

DIE SHOW WIRD AM 8.4.2018 IN DER RATIOPHARM ARENA LIVE ZU ERLEBEN SEIN.Tickets sind unter www.vaddi-concerts.de, bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der kostenpflichtigen Hotline: 01806-570070, im Internet auf www.eventim.de und an der Abendkasse erhältlich.