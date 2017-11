Das Große Adventskonzert mit Senta Berger „Weihnachtliche Vorfreude und Besinnlichkeit“

HIER

„Das Große Adventskonzert mit Senta Berger“ in dieser einzigartigen Form hat bei all seinem künstlerischen Glanz einen weit tiefergehenden Sinn: Die Zeiten sind kurzlebiger geworden - Stress und Hektik rücken gerade zur Adventszeit mehr und mehr in den Vordergrund. Deshalb will diese Interpretation den Zuhörer nicht nur auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen, sondern zusätzlich wachrütteln, betroffen und nachdenklich machen.Die KünstlerDie erstklassige Besetzung mit SENTA BERGER (Erzählerin), dem TÖLZER KNABENCHOR, Theresa Steckeler an der Querflöte und Sophia Steckeler als „Meisterin der Harfe“ stellt aus künstlerischer Sicht eine Idealkombination dar. Die einzigartige Verschmelzung von Text und Musik vermittelt dem Zuhörer einen Hörgenuß der ganz besonderen Art. Neben dem international renommierten Tölzer Knabenchor, wird Theresa Steckeler mit ihren außergewöhnlichen virtuosen Fähigkeiten, ihrer einfühlsamen Tongebung und ausgeprägten Ausstrahlung zusammen mit gefühlvoll vorgetragenen Harfenklängen ihrer Zwillingsschwester Sophia Steckeler das Publikum begeistern.Und dass Senta Berger mit dem Herzen zu sprechen weiß, ist ohnehin bekannt.Das erlesene Konzertprogramm reicht von barocken über romantische Werke bis hin zu traditionellen Adventsliedern.