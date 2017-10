Das GlasBlasSing Quintett 'VOLLE PULLE – FLASCHENMUSIK XXL' -Live am kommenden Sonntag im Parktheater Augsburg- Tickets noch an der Abendkasse

„Volle Pulle – Flaschenmusik XXL“ geht nicht, gibts nicht, oh doch das gibt es Und das Live am kommenden Sonntag 22.10.2017 Parktheater Klausenberg 6 86199 Augsburg

Beginn: 19.30 Uhr Eintritt: ab 22,00 €

Karten unter: Tel.: 0821 / 906 22 22 oder an der Abendkasse



Das GlasBlasSing Quintett gibt einen auf die Zwölf! Das Dutzend ist voll. 12 Jahre Flaschenmusik 3 Abendprogramme 1 WeihnachtsprogrammDiverse CDs, Berge von Songs, die früher oder später neuen weichen und in die Schublade wandern mussten. Aber wir sind gegen Schubladendenken! Und erst recht gegen jegliche Wegwerfmentalität! Flaschenmusik, das ist Recycling im besten Sinne. Das ist sogar Upcycling - nimm etwas scheinbar Gebrauchtes und verwende es so, dass sich sein Wert erhöht.Nimm ein paar olle Pullen und bau dir daraus eine „CokecasterFlaschengitarre“, ein Flachmanninoff-Xylophon, ein Set Pizzicato-Pfeifen. Oder ein paar Wasserspender-Floor-Toms, denn dann macht‘s richtig BUMM, wenn man mit der grünen Perrier-Keule draufhaut. Nicht nur PLATSCH, wie damals, als man den „Personal Jesus“-Beat noch mit zarten Volvic-Pullen auf den Oberschenkeln trommelte…Wir nehmen das Wissen aus 12 Jahren Flaschen-Expertise, kombinieren es mit den Möglichkeiten des Jahres 2015 und erzählen unsere besten Geschichten noch mal neu, noch mal ganz anders, noch mal viel größer. Und da bei uns die Schublade mit den neuen Songs auch schon wieder randvoll ist, wird die gleich noch mit ausgekippt und veredelt.Das ist „Volle Pulle – Flaschenmusik XXL“, ein Versprechen, das wir nie gegeben haben, aber jetzt einlösen. Du musst dir das angucken! Flaschenmusik - alles andere ist Kleinkuns