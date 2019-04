Das Geheimnis ist Gelüftet. Scooter kommt am Schwörsonntag auf den Ulmer Münsterplatz-Der Vorverkauf hat soeben begonnen

Auch das Programm für den Schwörmontag steht bereits und natürlich wie immer bei freiem Eintritt! In diesem Jahr werden Radio 7 Musikchef Matze Ihring & Friends für beste Unterhaltung sorgen. „Das Schwörfestival hat auch für mich immer etwas ganz Besonders. Über das Jahr und die Jahrzehnte haben wir – und viele Künstler mit uns - einzigartige Momente bei Konzerten, Studiobesuchen oder auch bei Interviews erlebt. Echte Freunde, echte Stars werden mich am Schwörmontag live und auch mit Band auf der Bühne begleiten. In den kommenden Tagen lüften wir das Geheimnis“, so Radio 7 Musikchef Matze Ihring.Zum dritten Mal in Folge wird Radio 7 in diesem Jahr am Schwörmontag mit Star DJ Chris Montana & der MixShow vor der Zill für ein weiteres Highlight und mehrere tausend Besucher sorgen. Eine frische und überraschende Mischung aus Live-Künstlern und absoluten TOP-DJ’s, haben sich angekündigt. Chris Montana: „Es ist für mich immer eine besondere Ehre, in meiner Heimatstadt diesen besonderen magischen Tag mitzugestalten! Weitere Überraschungen werde ich in den kommenden Wochen bei mir in der Radio 7 MixShow lüften“.