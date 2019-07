Anzeige

Das DONAU 3 FM DISCO INFERNO kehrt am Sa. 10. August endlich zurück in die Oldtimer Fabrik Neu-Ulm

Das DONAU 3 FM Disco Inferno ist eine der beliebtesten Partyreihen Schwabens – schon mehr als 100.000 Gäste feierten in den letzten zehn Jahren zusammen auf den verschiedensten Disco Inferno - Partys. Nun findet die Partyreihe endlich wieder in der Oldtimerfabrik Classic in Neu-Ulm statt.

Nachdem im April die vorerst letzte Veranstaltung auf dem Ulmer Bootshaus realisiert wurde, hatten sich DONAU 3 FM und die Betreibergesellschaft der Oldtimerfabrik Classic in Neu-Ulm auf eine zukünftige Zusammenarbeit geeinigt. Allerdings musste die namenhafte und beliebte Location erst einem umfangreichen Relaunch unterzogen werden. Dies ist in den letzten Wochen und Monaten geschehen und mit der Integration und Eröffnung des neuen Restaurant „Lessings“ durch Kult-Gastronom Johann Britsch vom Hotel-Landgasthof Hirsch Finningen, konnten die Umbaumaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden.

„Die letzte Disco Inferno Party ist ja schon ein bisschen her und ich muss ehrlich sagen: Noch nie haben mich so viele Menschen nach dem nächsten Event gefragt. Jetzt können wir endlich verkünden, dass wir eine neue (alte) Heimat gefunden haben.“ freut sich DONAU 3 FM Geschäftsführer und Veranstalter Carlheinz Gern. „Und mit Johann Britsch und seinem Catering Team haben wir einen renommierten wie verlässlichen Partner an Bord.“

Bei der ersten Party nach dem Umzug werden mehr als 500 Gäste erwartet. Für die richtige Musik sorgt ein guter, alter Bekannter der Partyreihe: DJ Beeman wird den Tanzwütigen mit seinen Beats und besonderem Musikgespür einheizen.

Tickets gibt es noch bis Samstag-Nachmittag auf donau3fm.de und natürlich während der Veranstaltung an der Abendkasse.

Weitere Termine und Tickets zu Folgeveranstaltungen finden Sie stets zu gegebener Zeit auf donau3fm.de.

