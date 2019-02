Das AIRBEAT ONE Festival präsentiert FELIX JAEHN im Docks Platz 1 in den USA, England, Deutschland, Bambi-Auszeichnung, Platin-Award – Norddeutschland Superstar-DJ kommt am 08.03.2019 nach Hamburg

Jetzt holt das AIRBEAT ONE Festival den gebürtigen Hamburger und in der Nähe von Wismar aufgewachsenen DJ und Produzent zu einer Headlineshow ins Docks. Am 08. März 2019 herrscht Ausnahmezustand wenn FELIX JAEHN zu seinem Heimspiel all seine Hits auflegt und mit seinen Deep House Sound die Fans verzaubert.Nach KSHMR, Showtek, Timmy Trumpet und Oliver Heldens holt das AIRBEAT ONE Festival mit FELIX JAEHN den nächsten DJ Star ins Docks. Tickets gibt es in der Vorverkaufsstufe 1 ab 29,99 Euro plus Gebühren unter: www.airbeat-one.de.Airbeat One Festival präsentiertFELIX JAEHN08. März 2019DOCKSSpielbudenplatz 1920359 HamburgLine-upFELIX JAEHNMore coming soon…