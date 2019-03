Dark Blue Inc veröffentlicht ein Album -Harry Reischmann von Gregorian an den Drums-Album erscheint am 26.4.2019-Als Gast Ian Paice ( Deep Purple)

Die Musiker von DARK BLUE INC. spielen und spielten mit Bands wie Bonfire, Y.J.Malmsteen, King Diamond, Pretty Maids, Force of Evil, Maryann Cotton, Ian Paice von Deep Purple, u.v.a. und sind weltweit bekannt bei den Fans durch ihr intensives Touren für Jahrzehnte. Kein geringerer als Drum Legende Ian Paice wird auf dem am 26.04.2019 auf El Puerto Records erscheinenden Album als Gast zuhören sein. Die Tour zum Album startet am 25.04.2019!DARK BLUE INC sind:Göran Edman (Ex-Malmsteen, Ex-Brazen Abbot, Karmakanic) lead vocalsFrank Pané (Bonfire, Sainted Sinners, Ian Paice, AXEperience) lead guitarAndrea Vergori (Wheels of fire, Bouncing the ocean) keyboards, rhythm guitarLydia Pané (Ex-Hells Belles, AXEperience) background & lead vocalsHarry Reischmann (Ex-Bonfire, Gregorian, Sarah Brightman) drumsHal Patino (Maryann Cotton, Ex-King Diamond, Ex-Pretty Maids) bass