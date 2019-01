DARK BLUE INC segeln unter der Flagge von El Puerto Records +++ Plattenvertrag und neues Album im April 2019 +++ Zwei Musiker aus der Region mit dabei

Dabei fallen sofort der frühere MALMSTEEN Sänger Göran Edman und Hal Patino (Ex KING DIAMOND) ins Auge!Das Debüt Album erscheint am 26.4.2019, Europa-Tourtermine gibt es in Kürze!Frank Pané: „Auf der Suche nach dem richtigen Partner um Dark Blue Inc.‘s Musik zu veröffentlichen standenEl Puerto Records definitiv an erster Stelle. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit fühlt es sich einfach richtig an mit einem professionell arbeitenden Label zusammenzuarbeiten, wo auch ein familiäres Verhältnis besteht in dem man sich untereinander vertraut und Rückhalt gibt. Daher bin ich sehr glücklich unddankbar die Zukunft von Dark Blue Inc verankert im Hafen von El Puerto Records zu bestreiten.“Das Label zeigt sich ebenfalls begeistert:Labelchef Bernd Stelzer: „Ich freue mich, die erfolgreichen Zusammenarbeit mit Frank Pané fortzuführen und ich bin sehr stolz mit einem solchen Pool außergewöhnlich begabter Musiker arbeiten zu dürfen.“Auch aus der Region sind zwei Musiker mit von der Partie: Sängerin Lydia Pané stammt aus Bernstadt und Schlagzeuger Harry Reischmann ist Teil der Ulmer „Musikerdynastie“ Reischmann und aktuell mit Sarah Brightman auf Nordamerika-Tour!DARK BLUE INC.Göran Edman (Ex-Malmsteen) lead vocalsFrank Pané (Bonfire, Sainted Sinners, Ian Paice) lead guitarAndrea Vergori (Wheels of fire) keyboards, rhythm guitarLydia Pané (Hells Belles, AXEperience) background & lead vocalsHarry Reischmann (Gregorian, Sarah Brightman) drumsHal Patino (Ex-King Diamond, Ex-Pretty Maids) bassRelease Weekend:26.4.2019 “Home Of El Puerto Records” - Traube Bellenberg27.4.2019 “Rock And Loc” - Festival