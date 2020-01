Anzeige

Daniela Alfinito schafft das Triple: „Liebes-Tattoo“ stürmt nach Deutschland auch in Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts

Das neue Jahr könnte für Daniela Alfinito nicht besser beginnen: Nachdem sie bereits zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts mit ihrem aktuellen Longplayer „Liebes-Tattoo“ eingestiegen ist, schafft die Villinger Sängerin nun auch in Österreich und der Schweiz den Sprung auf Platz 1. Das Charts-Triple ist perfekt!



Daniela Alfinito: „Was soll ich sagen: Ich bin sprachlos! Schon nach der Nummer 1 in Deutschland war meine Freude riesengroß. Jetzt aber auch in Österreich und der Schweiz den Sprung auf 1 geschafft zu haben, macht mich sehr glücklich und stolz auf unsere gemeinsame Arbeit.“



Ken Otremba, TELAMO-Geschäftsführer: „Was für eine Woche - Glückwunsch zu diesem grandiosen Erfolg! Das ist für uns alle eine große Motivation und wir freuen uns schon auf die kommenden Veröffentlichungen!“



Mit diesem Triple reiht sich Daniela Alfinito in die Riege so erfolgreicher deutschsprachiger Musikerinnen wie Helene Fischer, Andrea Berg oder Nena ein.



In Deutschland war Daniela Alfinito in ihrer Karriere insgesamt 36 Wochen mit sechs ihrer Alben in den Charts vertreten. Ihr aktueller Longplayer „Liebes-Tattoo“ ist ihr zweites Nummer-1 Album sowie ihr fünftes Top 10-Album.



Seit 2015 hat sie es jedes Jahr in die Deutschen (Offizielle Deutsche Charts), Schweizer (Offizielle Schweizer Hitparade) und Österreichischen Charts (Ö3 Austria Top 40) geschafft In Österreich platzierten sich sieben Alben in den Charts, davon vier in den Top 10. In der Schweiz erreichten fünf Alben den Einstieg in die Charts, davon zwei in die Top 10. Das Album „Liebes-Tattoo“ ist am 3. Januar 2020 bei TELAMO erschienen.

