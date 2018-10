Dance Masters! Best of Irish Dance Irischer Stepptanz in Perfektion

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



1. Wer sind die Dance Masters?„DANCE MASTERS!“- das ist ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik. Beinahe lässig mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie faszinieren die Tänzer und Tänzerinnen hunderttausende begeisterter Besucher seit Jahren.2. Was erwartet die Zuschauer?Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbelt und „clickt“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation einfach aufzuheben. Mit zusätzlicher Live-Übertragung der Tänzer auf großer VideoLeinwand!3. Was ist der Inhalt der Show?Entlang einer fesselnden Love-Story erleben die Zuschauer das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte! Dazu irisches Lebensgefühl pur gepaart mit großartiger Live-Musik, gespielt von der allabendlich gefeierten Band.4. Wann und wo ist die Show zu sehen und wo können Sie die Tickets erwerben? Am 29.11.2018 können Sie „Dance Masters! – Best of Irish Dance“ live in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid erleben. Tickets sind erhältlich bei der Main-Post und an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter der Tickethotline 0365-5481830 und www.bestofirishdance.de