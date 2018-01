Anzeige

Dance Masters! – Best of Irish Dance Absage der Veranstaltung am 10.03.2018 in der Bachtalhalle in Syrgenstein- Umtausch für andere Veranstaltung oder Rückgabe möglich

Wie der Veranstalter heute Mitteilt, muss die Veranstaltung leider aus tourneetechnischen Gründen abgesagt werden.



Dies ist eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben. Wir bedauern diese Absage außerordentlich und hoffen auf Ihr Verständnis.



Gern bieten wir den Kunden an, ihre Tickets für eine andere Veranstaltung umzutauschen, heisst es in der Presseinfo weiter. Dazu können diese sich unter www.resetproduction.de und 0365/5481830 eine neue Show aussuchen und uns über Ihre Auswahl informieren, bitte per Mail an kundenservice@resetproduction.de

Als kleines Dankeschön erhalten die Kunden beim Umtausch ihrer Tickets einen Wertgutschein in Höhe von 10,- €, einzulösen bei einer ihrer nächsten Bestellungen zu unseren Veranstaltungen.



In der Nähe finden u.a. folgende Shows statt:



Sollten die Ticketkäufer nichts in unserem umfangreichen Showangebot finden, können bereits erworbene Tickets selbstverständlich bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden.

