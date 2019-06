Da tanzen selbst die Leuchtdrohnen an der Decke- D.J. Bobo feierte eine Mega Konzertparty in Stuttgart- Zum Jubiläum etwas besonderes angekündigt

2022 grosses Jubiläum





Gleich zu Beginn der Show sprach D.J. Bobo zum Auditorium, daß das Fotografieren während der gesamten Show erlaubt ist. Und es gab auch sehr viel zum Fotografieren.Zu Beginn seines Konzerts stellte er dem Auditorium bei dem Zusatzkonzert in der Stuttgarter Porsche Arena sein erste Album, daß er damals mit 17 Jahren gekauft hat. Love Killers von Queen. Anhand seiner ersten Alben machte er deutlich, wie schwer es für ihn war, im Musikgeschäft zu landen. " Ich wollte einmal, so der Schweizer, daß die Leute zu meiner Musik tanzen". Das fällt ihm mit seiner aktuellen Musik und mit seinen Klassikern nicht schwer.Da tanzten zu seiner Musik selbst vier Leuchtdrohnen von der Decke. Für seine Tour hatte er neben drei hervorragenden Musikern internationale Tänzerinnen und Tänzer ausgesucht, die ihr übriges taten, um jede Show einen Erfolg werden zu lassen. Bei dem Song " Save you", spielte Bobo mit Schatten. Viele Städte mußten Zusatzkonzerte ansetzen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Ein Highlight des Konzertes dürfte natürlich neben der Bühnenshow der Auftritt des Schweizer Rythm´n Blues Sängers Jesse Ritch gewesen sein, der zwei Songs intonierte. Natürlich kommt bei D.J. Bobo´s Show jede Menge Pyrotechnik zum Einsatz. Zum Song " With a Little Love" wurde ein Video gezeigt, daß ihn bei Kindern zeigt.In der Halle holte er die 10 jährige Leni auf die Bühne, die mit USB gesteuerten Schlagzeugen und Base Drums " We Will Rock you" spielte.Seine ganz großen Klassiker wie " Somebodys Dance with me" oder "Everybody" durften nicht fehlen.Das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluß. Und das kam auch . Bei " Freedom" wurde die Luft in der ohnehin heißen Arena, noch heißer, denn die Bühne hob sich seitlich an. Die Künstler waren allesamt angehängt. Ein sicherlich einmaliges Bild, daß es so nicht mehr zu sehen geben wird.Wenn D.J. Bobo das wahrmacht, was er verspricht, dann kann man sich auf 2022 jetzt schon freuen. In dem Jahr feiert er sein 30 jähriges Bühnenjubiläum. Unter dem Motto " There´s a Party" kündigte der ehemalige Konditor die größte Tournee, die " wir jemals auf die Beine gestellt haben". Wer die Shows bisher gesehen hat, fragt sich, wie will man das eigentlich noch Toppen. Doch D. J. Bobo ist immer für Überraschungen gut. D.J. Bobo nur auf Platte zu hören, ist eigentlich zu wenig. Man muss seine Show Live sehen. Eines ist jetzt schon sicher. Um der Nachfrage gerecht zu werden, werden auch zum Jubiläum zu den ursprünglichen Terminen, weitere Termine hinzukommen.Man hat den Eindruck, wenn man Ihn seinen Applaus genießen sieht, er kann auch nach 27 Jahren immer noch nicht fassen, was er für einen Mega Erfolg hat. Und der ist absolut verdient. Es stimmt einfach alles, die Musik, die Choreografie, die Künstler. Ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Eines ist sicher. Die Jubiläumsshow 2022 darf man auf keinen Fall verpassen. Eine Megashow. Es fehlen einem wirklich fast die Worte. Nur zu empfehlen. Danke D. J. Bobo. Wir freuen uns auf 2022. Inclusive dem Autor. Eine Bildergalerie der Show ist unten zu sehen.