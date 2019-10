Counterfeit offizielles Video und Live Termine

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



- Jamie Campbell Bower -

COUNTERFEITS aktuelle Single “It Gets Better” startet mit Frontmann Jamie Bowers eindringlich gesprochenen Worten und geht dann in einen hymnenartigen Refrain über, der jeden inspirieren kann und soll, der gerade durch eine schwere Zeit geht. Jamie Bower ist es ein großes Anliegen Themen wie Angststörungen, Depressionen oder Drogen- und Alkoholmissbrauch offen anzusprechen, da sie ihn auch persönlich betreffen und er damit seine eigenen Erfahrungen und Probleme thematisiert. Veröffentlicht am 6. September hat die Single mittlerweile über 500.000 streams generiert und wird von den einschlägigen Alternative-Magazinen in UK abgefeiert.Im Moment sind COUNTERFEIT dabei, sich für ihre große Tournee vorzubereiten, die sie auch nochmals nach Deutschland bringen wird.COUNTERFEIT haben mit ihrem von Kritikern gelobten 2017er Debüt „Together We Are Stronger“ eine eingängige Mischung aus verschiedenen Genres im typischen UK-Sound kreiert. Dafür gab es Probs von Rock Sound und KERRANG! erklärte Frontmann Jamie Bower zu einem der “50 Greatest Rock Stars.” Zusätzlich gab es einen Preis als “Best Live Band” bei den AIM Awards und einen weiteren in der Kategorie “Best British Newcomer“ bei den KERRANG! Awards.Nach diversen Live-Auftritten auf Festivals in Reading & Leeds bis hin zum Slam Dunk Festival, hat sich Band im letzten Jahr 6 Monate in ein eigens angemietetes Haus zurück gezogen umso in Ruhe an ihrem Nachfolge-Album arbeiten zu können. “It Gets Better” ist die erste Single aus ihrem neuen Album, das 2020 veröffentlicht werden soll und gleichzeitig der erste Vorbote für die bald erscheinende EP, die insgesamt 5 Songs beinhalten wird.NEUE TOURDATEN.30. Oktober // Substage, Karlsruhe31. Oktober // Musikzentrum, Hannover3. November // Beatpol, Dresden6. November // Schlachthof, Wiesbaden7. November // Rockpalast, Bochum8. November // Garage, Saarbrücken