Bei einem Konzert im Lauinger Rathaus am Samstag den 9.11. bietet diecFormation Concerto Latino ihren Zuhörern nochmal sommerlichecKlänge. Im klassizistischen Rathaussaal erklingen brasilianische Sambacund Bossa Nova Rhythmen, fetzige Tango-Nuevos und Kompositionen mitcspanischem Flamenco-Charakter.Als besonderes Highlight wird Concerto Latino an diesem Abend durchcdie Aalener Perkussionistin Inga Rincke und den Ulmer GitarristencGeorg Hesse verstärkt. Georg Hesse ist nach seinem Jazzstudium incAmsterdam seit mehr als 25 Jahren als Berufsmusiker in zahlreichencFormationen und Musik-Genres aktiv, u.a. zusammen mit Inga Rincke incder Heidenheimer Ethno-Jazzformaton Svevende.Begin der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Kartenreservierung unter www.concerto-latino.de oder 09076/448.