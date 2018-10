Clemens Schmuck:" In Gersthofen wird es ein richtig runder Abend"-Die Nachfolgeband der Wise Guys kommt nach Gersthofen- Ein Interview mit Clemens Schmuck

TICKETS GIBT ES HIER

: Eure Tournee heißt“ Los gehts“. Wie ist eure Tour gestartet?Es macht uns riesigen Spaß, auf Tour zu sein. Die Reaktionen des Publikums und auch die Entwicklung, die wir als Band machen sind einfach großartig zu erleben. Wir sind ja trotz unserer geballten Bühnen- und Lebenserfahrung eine junge, neue Band und mit jedem Konzert wachsen wir ein Stück mehr zusammen und lernen uns besser kennen. Das macht sich in der Show schon bemerkbar. Alles läuft jetzt, nach einem dreiviertel Jahr Tour viel runder und selbstverständlicher, als am Anfang.: Was kamen bei den Konzerten für Reaktionen?Die Reaktionen, die wir nach den Konzerten auch in den Sozialen Medien bekommen, reichen von sehr positiv bis absolut begeistert. Natürlich gibt es gerade auch in den Sozialen Medien auch mal jemanden, dem es nicht so gefallen hat, aber wir sind überrascht, wie stark die positive Resonanz ist.Zum einen sind viele Fans der Wise Guys froh, dass es eine Band gibt, die die Tradition fortführt, zum anderen hören wir oft, dass Alte Bekannte eben auch frisch und eigenständig und sowohl extrem unterhaltsam, als auch musikalisch auf hohem Niveau sind.: Was kamen auf die aktuelle CD für Reaktionen?Auch die CD wird sehr gut angenommen und viel gelobt. Wir sind mit dem Erstling auch sehr zufrieden, haben uns viel Mühe mit dem Songwriting und der Auswahl der Stücke und natürlich auch den Aufnahmen gegeben.Manchmal hören, wir von Fans, dass sie aber erst nach einem Livekonzert das Album so richtig genießen konnten. Die Atmosphäre und Energie eines Konzerts kann eine CD natürlich nicht rüber bringen.: Ihr kommt mit eurem Programm nach Gersthofen. Was dürfen die Besucher erwarten?Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche, gut gelaunte Show, a-capella Popmusik mit intelligenten deutschen Texten. Und natürlich fünf total sympathische Typen auf der Bühne, die sich mit Freude die Seele aus dem Leib singen. Ein richtig runder Abend!: Ist ein neues Album in Planung?Wir sind mit dem neuen Album schon über die Planungsphase hinaus und mitten in den Aufnahmen. Die ersten Stücke sind fertig und uns wir sind sehr zufrieden mit uns. Wir hatten den Luxus, aus ca 30 Stücken auswählen zu können, welche auf die CD kommen, so dass die Qualität der Songs wirklich toll ist. Das neue Album wir im Sommer 2019 erscheinen. Wir werden aber live bis dahin schon den einen oder anderen neuen Song ins laufende Programm einbauen.: Bringt ihr neue Songs mit nach Gersthofen?Wir singen fast alle Songs der aktuellen CD und haben auch einen Titel des neuen Albums im Gepäck.: Bekommen die Hörer auch Songs von den Wise Guys?Wir haben eine kleine Anzahl ausgewählter Wise Guys Perlen im Programm.: Warum sollte man euch unbedingt Live erleben?Weil ein Alte Bekannte Konzert viel mehr ist, als nur die Songs auf der CD. Es ist einfach eine tolle Stimmung, sowohl auf der Bühne, als auch im Saal.: Euer Tourplan ist bis Ende 2019 voll. Tretet ihr lieber in kleineren oder größeren Hallen auf?Wir mögen die Mischung. Das persönlichere, intimere der kleineren Hallen macht Spaß, weil man leichter Kontakt zu den Menschen im Publikum aufbaut, aber die größeren Hallen haben einfach eine tolle Energie, die sowohl uns, als auch das Publikum noch mehr zum Feiern bringt.