Ciao Bella – AIRBEAT ONE 2020 wird Italienisch Vorverkauf für das AIRBEAT ONE Festival 2020 startet am 01.08.2019

2020 geht die Reise beim AIRBEAT ONE Festival zu einer weiteren geschichtsträchtigen Welt voller Legenden: Italien! Was für ein Land voller Geschichte! Amore, Fußball, das römische Reich, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Franz von Asisi, La Camorra, Silvio Berlusconi, Robert Miles, Gigi D’Agostini… Ein schier unerschöpflicher Pool an Ideen und Möglichkeiten bietet sich Norddeutschlands größten elektronischen Musikfestival, um auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe italienischen Flair zu entfachen.Nachdem die Fans in diesem Jahr vor einem 140 Meter breiten und 40 Meter hohen Taj Mahal auf der Mainstage zum Thema Indien standen, kann man schon davon träumen, welche italienische Bauwerke für die Hauptbühne Pate stehen könnten. Weltweit wird das AIRBEAT ONE Festival für seine wunderschönen, detailsgetreuen und riesigen Mainstages gefeiert. Sei es der Look des Capitols in Washington 2017, eine Kollage aus House of Parliament, Westminster Abbey, Big Ben und der Tower Bridge in 2018 oder ein bunt leuchtender Platz in Tokyo 2016. Jetzt lädt AIRBEAT ONE die Besucher aus aller Welt ins historische Italien ein.Als musikalische Gondoliere werden die herausragendsten internationalen Künstler bereitstehen. Schon 2019 präsentiert das AIRBEAT ONE Festival mit 34 DJs und Acts aus der DJ Mag Top 100, das wohl beste und spektakulärste Line Up für elektronische Musik in Deutschland. Das dürfte sich auch 2020 fortsetzen.Tickets für die AIRBEAT ONE Festival 2020 gibt es ab dem 01. August 2019 auf http://www.airbeat-one.de/. In der Earlybird-Phase gibt es den 3-Tage Full Weekend Pass für 109,00 Euro plus Gebühren und den 3-Tage VIP Full Weekend Pass für 199,00 Euro plus Gebühren. Günstiger kann man auf keinem EDM-Festival in der Größe feiern. Zu diesem Schnäppchenpreis sollte man schnell zu schlagen.Links:www.airbeat-one.defacebook.com/airbeatonetwitter.com/airbeatoneyoutube.com/airbeatone00instagram.com/airbeatone