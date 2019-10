CHRIS KOLONKOS NEUE SHOW IM SPIEGELPALAST AUGSBURG: „VERFÜHRUNG“ 22.11.2019 – 12.01.2020 auf dem Augsburger Plärrergelände

Nach dem erfolgreichen Auftakt seiner Winter Wonderland-Show im letzten Jahr, startet Chris Kolonko mit einer neuen, spektakulären Dinner-Varieté-Revue in die Spiegelzelt-Saison 2019/20: Noch extravaganter, elektrisierend erotisch, verführerisch und pompös! In seinem neuen Showprogramm VERFÜHRUNG zelebriert Gastgeber Chris Kolonko die leidenschaftliche Lust am süßen Leben. Stilisierte Underground Kultur, Comedy, atemberaubende Showacts treffen auf Zeitgeist und Köstlichkeiten der Fine Cuisine von Starkoch André Kracht.Wie in einem filmischen Meisterwerk von Fellini entführt Chris Kolonko sein Publikum an diesem Abend in ein Labyrinth der Sehnsüchte, der Hauch von Leidenschaft weht die Zuschauer nicht nur an, sondern lässt sie Teil des Ganzen werden. Die neue Show im Spiegelpalast wird zu einem sinnlichen Abenteuer, bei dem zum Flirten und „Beißen“ verführt wird! Skurrile Charaktere laden die Spiegelpalast-Gäste gleich zu Beginn auf eine genussvolle Reise ein, die keine Wünsche und Träume offen lässt. Schon der Außenbereich des Spiegelzeltes strahlt und funkelt verführerisch. Das klassische Ambiente eines Spiegelzeltes wird aufgelöst durch das stilvoll in schwarz gehaltene Foyer im Nachtclubstil und leuchtende Barhocker. Das neue konzeptionelle Programm im Augsburger Spiegelpalast verbindet aufregend kreativ, virtuos und stylish die drei Elemente: FASHION, ART und CUISINE!Federführend ist der erfahrene Show-Regisseur und Choreograph Aleks Uvarov. Er hat die Revue gemeinsam mit Chris konzipiert, choreographiert und inszeniert, ganz in seinem bekannten prachtvollen und schimmernden Stil, den er bereits in Shows für die Aida Cruises, dem GOP Varieté Theater, den Palazzo Dinnershows und bei Dream Cruises manifestierte. Gastgeber und Produzent Chris Kolonko wird mit dem neuen Spiegelpalast-Konzept eine neue Ära der Dinner-Varieté-Kunst in Deutschland einleiten. „Ich möchte meine Gäste jedes Jahr mit einem exklusiven Revue-Programm/-Spektakel überraschen, das den Nerv der Zeit trifft. Mich reizt die Kunst der glamourösen Inszenierung in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Künstlern und einem unglaublichen kreativen Maestro am Herd“, so Kolonko. Starkoch André Kracht wird auch in diesem Jahr wieder in der großen Spiegelpalast-Küche ein kulinarisches Feuerwerk für alle Sinne zünden, dazu gibt es ein reichhaltiges Getränkeangebot von Craft-Bier bis Champagner. Lassen Sie sich verführen von der leidenschaftlichen Lust am süßen Leben im Spiegelpalast Augsburg! Erleben Sie ein rauschendes Fest für alle Sinne mit einer spektakulären Revue und allerlei Gaumenfreuden! Fühlen Sie sich umschmeichelt von der zarten Magie eleganter Federboas und freuen Sie sich auf ein Showprogramm, das höchste Bedürfnisse erfüllt und die Menschen inspiriert und beflügelt, mit der Glitzer-Diva der Nacht: Chris Kolonko, dem Meister der Verwandlung. www. spiegelpalast-augsburg.de Daten: Mi.-Sa.: 19.30h, Einlass ab 18.00h So: 18.00h, Einlass ab 16.30h Tickets erhalten Sie unter Tel. 0821 – 777 3410, bei allen an CTS angeschlossenen VVK-Stellen sowie unter www.eventim.de