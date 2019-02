Chloé Gisele kommt mit neuer Single und neuem Video auf den Markt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ihr Leben, angefangen mit einer turbulenten Kindheit in Backa/Göteborg bis hin zu internationaler Anerkennung in der Musikszene ist der Beweis dafür, dass Happy Ends nicht nur im Film möglich sind. Als Antwort auf Kriminalität, Gewalt und Elend in ihrer Nachbarschaft, hat sich Chloé schon früh der Musik zugewandt. Mit 19, dank harter Arbeit und einer eisernen Willenskraft, schaffte sie es bis hin ins Halbfinale von „The Voice UK“, wo sie von Simon Cowell mit Lob überschüttet wurde. Zurück in Schweden legte sie erst einmal eine kleine Pause von der Musik ein. Auf der Suche nach einer neuen Perspektive, nahm sie eine Stelle bei der schwedischen Polizei an. Eines Nachts erhielt sie einen Anruf eines Kollegen mit schlimmen Nachrichten – ihr jüngerer Bruder wurde wegen Drogenbesitzes festgenommen. Nachdem er zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, vereinbarten die Geschwister, das Beste daraus zu machen. Beide wandten sich verstärkt dem Lernen zu, er im Hinblick darauf, aus seiner Zelle heraus sein Schulabschluss zu machen während Chloé Politikwissenschaften studierte.Dies war genau die Zeit, in der Chloé wieder zurück zur Musik fand und gemeinsam mit ihren Produzenten Anderz Wrethov und Lowgan Stunden im Studio verbrachte. Ihre Debüt-Single „Whine Up“ mit dem international anerkannten Soca-Star Bunji Garlin als Feature-Gast wurde 2017 veröffentlicht. Besonders das schwedische Nationalradio stürzte sich darauf und nahm ihn auf Heavy Rotation. Ein Jahr später folgte die nächste Single „Play“, die auf beeindruckenden sieben „New Music Friday“-Playlists auf Spotify landete. Das schwedische Radio unterstützte sie weiterhin massiv und dieses Mal packten auch NRJ und diverse deutsche Radiostationen sie mit auf Rotation. Zu dieser Zeit zog Chloé in den hohen Norden Schwedens, wo sie ihrer zweiten großen Leidenschaft neben der Musik – der Natur – noch näher sein kann.Die neue Single „Lights On Us“ erscheint am 22. Februar. Sie wurde von Mathilda Thompson (Pitbull, Lamchino, Becky G) und Andreas ”Castell” Larsson (Style of Eye, Smith & Tell) geschrieben. Darauf deutlich spürbar ist das Gefühl, dass Chloé Gisele endlich angekommen zu sein scheint.