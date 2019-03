Celtic Woman im Interview- Neues Album erscheint am 8. März

Über das neue Album und die kommende Tournee habe ich mit der Gruppe ein Interview geführt.: Das neue Album heißt „ Ancient Land“. Wie entstand der Titel?Wir haben einfach eine Leidenschaft dafür, den traditionellen Songs und Geschichten neues Leben einzuhauchen – die es seit langer Zeit gibt und die seit langer Zeit erzählt werden. Dazu die Original-Musik, die von der Vergangenheit stark beeinflusst ist. „Ancient Land” erweckt die Lieder und Lyrik der Vergangenheit zum Leben. Das Album ist eine Kombination aus tradioneller Musik mit Crossover und Weltmusik-Einflüssen. Wir wollten wirklich ein Album produzieren, dass die musikalische Landschaft einer vergangenen Zeit wiedergibt.: Sie haben auf der neuen Platte neben brandneuen Kompositionen ausgewählte „ Irische Traditionals“ aufgenommen. Warum haben sie so eine Mischung zusammengestellt?: Traditionelle Songs mit neuen Kompositionen und Arrangements zu versehen war schon immer die Leidenschaft von Celtic Woman. Einige der ältesten, irischen Songs vereinen die unglaublichsten Melodien und Storylines miteinander und für uns war es immer ein Anliegen, diese Geschichten am Leben zu erhalten. Und wir lieben es, sie mit Original-Songs zu kombinieren. Wir sind eine Nation voller Geschichtenerzähler, deshalb haben wir diesen dringenden Wunsch Altes und Neues zu vereinen und so mit Hilfe der Musik diese Geschichten weiter zu erzählen.: Das Album landete in den USA auf Platz 6 der Billboard Charts. Haben sie damit gerechnet?: Es ist für uns immer noch spannend, dass unsere Fans so gerne unsere Musik hören und der Chartentry ist ein Bonus. Es ist ein tolles Gefühl, dass wir auf diese Weise von unseren Fans unterstützt werden.: Nach 13 Alben die bereits erschienen sind, kommen da immer noch Ideen für ein neues Album?Wir haben ständig Ideen für neue Aufnahmen. Unsere Fans fragen uns auch ständig nach neuen Songs, so dass wir alleine dadurch schon inspiriert werden. Wir nennen sie oft unser fünftes Bandmitglied, da sie uns so viel geben und dazu gehören. Wir haben eine so große Vielfalt an Musik und Songschreibern in Irland und so lange wir mit wunderschöner Musik versorgt werden und die Leute uns hören wollen, so lange werden wir auch Musik machen.: Entscheiden alle Mitglieder über die Zusammensetzung der Titel auf einem Album?: Es ist ein Zusammenspiel, jede von uns hat eigene Vorlieben und Verbindungen zur Musik, die wir miteinander verbinden und es ist genau diese Mischung aus klassischen und traditionellen Stilrichtungen, die sich zu unserem typischen Celtic Woman Sound vereinen. Wir arbeiten eng mit unserem musikalischen Direktor und Produzenten zusammen, das hilft uns dabei, das Beste aus uns herauszuholen und wir denken, dass uns das auch mit dem neuen Album wieder gelungen ist.: Sie planen im Oktober nach Deutschland zu kommen. Was werden die Besucher erleben?: Das Publikum kann sich mit uns auf eine einmalige Reise durch Musik und Tanz begeben. Die Tour ist voll mit brandneuer Musik und neuen Arrangements der Fan-Lieblinge wie “Danny Boy” und “Amazing Grace”. Die Fans erwartet ein richtiges Spektakel.: Warum lohnt es sich, sie Live zu sehen?: Wir haben ganz neue Songs mit neuen Arrangements unserer Fan-Favoriten dabei und das kombiniert mit einer großartigen Band, Tänzern und Sängern und einer spektakulären Lightshow.: Was möchten sie dem Publikum mit Ihrer Musik auf den Weg geben?: Wir möchten ihnen eine Geschichte aus unserer Heimat erzählen und sie in eine andere Zeit und eine andere Welt entführen. Irland hat so viel zu bieten und ist so reich an musikalischen Schätzen, das wollen wir mit ihnen teilen.