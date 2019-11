Celine&Ray mit eine schönen Weihnachtssingle

Celin & Ray sind seit einiger Zeit für neue Farben in der Szene mit ihrem tanzbaren Schlagersound bekannt.Hier singen Celin & Ray vom wahren Leben und der ganz besonderen menschlichen Weihnacht, denn "Weihnacht ist für alle da".Ihre Lieder verpacken stets Geschichten, die ans Herz gehen und aus dem Leben gegriffen sind. Live sind die beiden unterwegs in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und Holland. Ein Duo, das für Werte steht – in Musik und im Leben.Celin selbst sang früher schon in Kinderchören, später spielte sie verschiedene Rollen in Musicals.Ray sang lange in der Band Miami. Nach der Trennung entstand die Idee, als Vater-Tochter-Duo auf die Bühne zu gehen. Die vielen Anfragen zeigen es jetzt schon: Celin & Ray sind auf dem richtigen Weg. Vater und Tochter auf der Bühne mit Songs über das wahre Leben. Das sind CELIN & RAY