CELESTE - neue Single "Strange"und Tourdaten!-Elton John ist ein Fan von Ihr

Ersten EP “Lately”. Nun erscheint mit “Strange” eine weitere Single von Celeste.2019 hat für Celeste aber bereits einige erfolgreiche Monate beschert, z.B. bei Englands wichtigstem Sender BBC Radio 1 undrespektablen Festival-Daten durch Europa, nicht zu vergessen ein Support-Date mit der Ikone Neneh Cherry in ihrer Heimatstadt Brighton, gefolgt von einem Auftritt beimKult-Fashionlabel Mulberry auf deren Sommerparty und einigen ausverkauften Headliner-Shows in London, New York und Los Angeles.Celestes erste Headliner-Show im Londoner Omeara musste ebenfalls in die Verlängerung gehen, da der erste Termin sofort ausverkauft war.Aber auch die deutschen Medien haben Celeste bereits für sich entdeckt, so urteilt der Stern (11. April): „Elton John ist bereits Fan: Der Soul-Sängerin Celeste liegen derzeit viele zu Füßen.“ Und „Egal, was 2019 noch passiert mit ihr und ihrer göttlichen Stimme, die den Hörer umschließt wie eine Wolke aus Watte und Hingabe: Ihre Über-Single „Father’s Son“ wird in den Bestenlisten des Jahres landen.“Celeste’s Durchbruch-Singles „Both Sides of the Moon“ und „Lately“ aus dem Jahr 2018 und der Song „Father’s Son“ wurden dann zusammen auf der “Lately” EP veröffentlicht. Der 5-track Releasebeinhaltete außerdem die Singles „Summer“ featuring Jeshi und „Ugly Thoughts“. Mit Veröffentlichung der EP konnte Celeste ihren Status als eine der vielversprechendsten Nachwuchs-Sängerinnen in UK untermauern und erhielt viel Unterstützung von Schwergewichten wie Annie Mac, Julie Adenuga, Clara Amfo, Elton John, i-D, Wonderland und vielen mehr.Celeste 2019 Live-Daten:16. September - AB Club, Brussels17. September - Paradiso, Amsterdam19. bis 21. September - Reeperbahn Festival, Hamburg23. September - Kulturbrauerei, Berlin