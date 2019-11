CELESTE - BRIT AWARD Nominierung und Compilation am 6.12.!

1. Strange2. Both Side Of The Moon3. Lately4. Fathers Son5. Summer6. Ugly Thoughts7. Coco BloodQuotes:Stern: „Elton John ist bereits Fan: Der Soul-Sängerin Celeste liegen derzeit viele zu Füßen.“· Indieberlin.de: „Es wäre einfach Celeste mit Ikonen wie Billie Holliday und Amy Winehouse zu vergleichen, aber tatsächlich ist ihr exquisiter Sound unvergleichlich.“· Tonspion: „Eine der vielversprechendsten Stimmen aus Großbritannien. Ihr Sound macht deutlich, dass es sich hier um eine gereifte Songwriterin handelt, die ganz genau weiß, wie ihre Musik klingen soll.“i-D „Celeste is a star on the rise”Interview Magazine “Deft, poetic storytelling; commanding vocals; and a generous spirit”Celeste ist eine der Künstlerinnen von denen man 2020 definitiv noch viel hören wird. Ihre Durchbruch-Singles „Both Sides of the Moon“ und „Lately“ aus dem Jahr 2018 und der Song „Father’s Son“ wurden zusammen auf der “Lately” EP veröffentlicht. Mit Veröffentlichung der EP konnte Celeste ihren Status als eine der vielversprechendsten Nachwuchs-Sängerinnen in UK und inzwischen auch darüber hinaus untermauern und erhielt in UK viel Unterstützung von Schwergewichten wie Annie Mac, Julie Adenuga, Clara Amfo, Elton John, i-D, Wonderland und vielen mehr. Beim diesjährigen Reeperbahnfestival war sie gleich vier Mal live zu sehen und beim ANCHOR Reeperbahn Festival International Award, dem internationalen Prädikat für aufstrebende Musiktalente, gehörte Celeste zu einer der fünf Nominierten. Zalando hat sie mit ihrem Song „She’s My Sunshine“ für die aktuelle Herbst/Winter-Kampagne ausgewählt. Und auch Künstler-Kollegen sind schwer beeindruckt von ihr, wie z.B. Sam Fender: “I met Celeste, who is a label buddy…I’d heard about her…and she said she’d just brought out a track called Strange, and I went and listened to it and it pure knocked me socks off!This is proper timeless, this is unreal, it’s old soul, it’s like Etta James, it’s like Winehouse. It’s proper mad…I was blown away.” Und er ist nicht denn der einzige, denn ihr aktuelles musikalisches Machwerk ist ein Duett mit niemand Geringerem als Paul Weller mit dem zusammen sie den Song „You Do Something To Me“ aufgenommen hat.An folgenden Terminen ist Celeste mit MICHAEL KIWANUKA live zu sehen3. Dezember Berlin | Huxleys4. Dezember Frankfurt | Batschkap