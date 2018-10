CATHARINA SCHWARZ // "WIR LAUFEN LOS"-Neue Single erscheint am 2. November

Vorbestellen kann man die Single HIER

Nach dem für ein "Greenhorn"(wie sie sich selbst bezeichnet) unerwartet erfolgreichen Debüt in der Schlagerwelt, zeigt Catharina Schwarz mit ihrer zweiten Single "Wir laufen los", dass sie bereit ist, sich ihren Platz in der Welt des Schlagers zu erkämpfen. Und wie der Weg weiter geht... gesanglich mit fast schon akrobatischer Leichtigkeit und erneut ausgeklügelter Hook, zeigt Catharina ihr Können. Unter dem Motto: "never chance a winning team" war erneut der Erfolgsproduzent Peter Jordan, der auch schon für und mit Ben Zucker, Beatrice Egli, oder auch Jürgen Drews gearbeitet hat, für die Produktion verantwortlich. Dabei ist der Titel der stimmungsvolle Neubeginn in eine Zeit, die ihre Vergangenheit hinter sich lässt. Somit kann man bei "Wir laufen los" durchaus von einem Teil ihrer eigenen Biografie sprechen, auch wenn es nur ein Kapitel war. Lebensfroh und glücklich ist sie, das hört man schon gleich zu Beginn des Schlagers, der durchaus housige Klänge im Gepäck hat.