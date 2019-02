Seit mehr als 10 Jahren tourt der deutsche House Music Act Plastik Funk durch die ganze Welt. Die besondere und unverwechselbare Interpretation von vielen Top-Hits hat Plastik Funk zu einem festen Bestandteil der internationalen Dance-Music-Szene gemacht! Plastik Funk's musikalische Mischung verbindet klassische House Music Styles mit frischen Trends wie aktuell Future House und G-House, stets kombiniert mit Vocal House-Highlights.Der Festival Überhit „WHO" mit Tujamo, der von Tiesto, Steve Angello, Nicky Romero und Afrojack gefeiert wurde, machte Plastik Funk zu einem absoluten Top-Act. Mit dem erfolgreichsten Mix "Dr. Who!" schafften sie es sogar in die Top 20 der UK Charts. Plastik Funk beehrte u.a. das Tomorrowland 2014 sowie das Ultra Music Festival in Miami und ist das ganze Jahr über ausgebucht.Im März letzten Jahres heizte Plastik Funk den Massen im sonnigen Miami ordentlich mit seiner "Spring Tour 2018" ein.Für seine neueste Nummer hat sich Plastik Funk an den Klassiker „Upside Down“ von Diana Ross gewagt und konnte für die amtlichen Vocals keine geringere als Amerikas House-Ikone Barbara Tucker gewinnen."Carrillo feat. Barbara Tucker - Upside Down (Plastik Funk Mix) erscheint am 01.02.2019 als Download & Stream.