Captain Freddy lädt zum bunten Volksmusiknachmittag- Als Gaststar kommt Geraldine Olivier-Tickets gibt es bereits im Vorverkauf

Captain Freddy hat sich einiges einfallen lassen und besondere Gäste eingeladen. Im kommenden Jahr gibt es ab 13.30 Uhr zum erstenmal ein Standkonzert mit den Egerländer Schwaben.Um 15 Uhr wird dann der Dampfer unter Captain Freddy in See stechen.Bis dahin so kündigte Captain Freddy an dürfte er ein neues Schlager- und Saxophonalbum veröffentlichen. Natürlich wird es Titel aus diesem Album dann auch Live zu hören und zu erleben dieses wunderbaren und auch gefragten Musikers aus unserer Region geben. Und das er gefragt ist, das beweist unter anderem eine Tournee durch die Ostküste Amerikas und Kanada wo in der Vorweihnachtszeit in deutschen Clubs 16 Auftrittsorte eingeplant sind.Von Januar bis März wird Captain Freddy auf großer Deutschlandtournee sein.Doch Captain Freddy wäre nicht Captain Freddy wenn er sich nicht noch Musikalische Gäste an Bord holt.

DUO BERGKRISTALL

Stephan und Toni leben mit ihren Familien im schönen Bayern, in der Nähe von Wemding.Die beiden Vollblutmusiker die nicht einfach Musik machen, sondern diese Leben . Als Duo sind sie unter dem Namen Bergkristall unterwegs. Ihre Musik wollen sie die Freunde der Schlager- und Volksmusik zum Tanzen und Träumen einladen.Die Songs sollen das Auditorium auf eine Phantasievolle Reise hin zu traumhaften Ländern und Orten voller tiefer Sehnsüchte entführen.Mit ihrem Sommerhit "Sempre Amore - Liebe für immer" hat das Duo deren Konzerttournee die beiden weit über die Deutschsprachigen Grenzen bis in die USA und nach Frankreich führte, die TV Show "Schlagertrophy" gewonnen und die Herzen vieler, weiterer Musikfreunde wie im Flug erobert.

GERALDINE OLIVIER

Als Gaststar hat sich Captain Freddy keine geringere als die gebürtige Schweizerin Geraldine Olivier geangelt. Sie wuchs in Marly bei Fribourg auf und hat schon als Kind in verschiedenen Chören gesungen.Die Sängerin machet eine Ausbildung als Sekretärin und kam dadurch nach Japan in die dortige Botschaft. In die Schweiz zurück war sie im Berner Bundeshaus tätig.1986 im Juli hatte sie an der Weltausstellung in Vancouver ihren ersten Bühnenauftritt. 1992 wollte sie beim ESC teilnehmen, gewann die Schweizer Vorentscheidung wurde aber nachträglich disqualifiziert.In der Folgezeit arbeitete sie mit Rudi Margreiter( Vreni und Rudi) zusamen. Dieser schrieb ihr den Titel " Nimm dir wieder einmal Zeit" mit dem die Sängerin bei Grand Prix der Volksmusik Platz eins belegte. Diese Platte wurde in der Schweiz und in Österreich vergoldet.Für Geraldine Olivier begann damit eine Karriere in der Volkstümlichen Szene. Sie übernimmt aber auch Moderationen bei Modeshows und Benefizveranstatungen

KARTENVORVERKAUF



DER KARTENVORVERKAUF FÜR DIESEN EVENT HAT BEREITS BEGONNEN.KARTEN GIBT ES

-BEIM SCHWABEN ECHO IN GÜNZBURG UND KRUMBACH

-SCHREIBWAREN BÖCK IN BURGAU UND JETTINGEN

-LOTTO WEISS THANNHAUSEN

-GASTHOF ZUM BURGGRAFEN BURTENBACH

- FOTO WANKE ICHENHAUSEN