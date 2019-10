C2 CONCERTS: Ausbau des örtlichen und überregionalen Veranstaltungsgeschäfts

Ab dem 1.11.2019 wird die bisherige Geschäftsführerin der MEDIA-Veranstaltungsgesellschaft, Angelika Bosch, mit ihren Mitarbeitern zu C² CONCERTS wechseln. Sie bringen mehr als 100 bereits gebuchte Konzerte und Veranstaltungen aus den Bereichen Comedy, Kabarett sowie Flohmärkte und Messen in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg mit ein und betreuen diese auch weiterhin.Beide Unternehmen haben in den vergangenen Jahren immer wieder eng und partnerschaftlich zusammengearbeitet. In Kooperation wurden viele attraktive Veranstaltungsformate entwickelt und etabliert, darunter der Stuttgarter Opernsommer auf der Freilichtbühne oder die SWR Weihnachtsshow mit Paul Carrack und der SWR Big Band.„Ich freue mich sehr, dass sich Angelika Bosch und ihr Team uns anschließen“, sagt Christian Doll, Geschäftsführer der C² CONCERTS GmbH. „Gemeinsam werden wir der bisherigen Zusammenarbeit weitere Erfolgskapitel hinzufügen.“ Für sein Unternehmen sieht er in der Entscheidung auch über die Regionsgrenzen hinaus viel Wachstumspotential, insbesondere in den Bereichen Comedy, Kabarett sowie bei der Ausrichtung von Messen und Flohmärkten, aber auch für C2-eigene Produktionen: „Mit der Übernahme der Veranstaltungen stärken wir nicht nur unsere Position als örtlicher Veranstalter, sondern bauen ebenso unsere überregionalen Aktivitäten weiter aus. Auch für unsere eigenen Family-Entertainment-Produktionen werden wir die sich daraus ergebenden Synergien nutzen.“„Unser effizientes Veranstaltungskonzept soll weiterwachsen. Deshalb haben wir uns entschlossen mit unserem bisherigen vertrauensvollen Partner C² CONCERTS die erfolgreiche Strategie fortzusetzen und weiter auszubauen“, so die bisherige Geschäftsführerin der MEDIA-Veranstaltungsgesellschaft, Angelika Bosch. Gleichzeitig bedankt sie sich bei allen Künstlern, Veranstaltungsagenturen und Medienpartnern für das Vertrauen in der Vergangenheit und freut sich auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei C² CONCERTS.Über C² CONCERTSDie C² CONCERTS GmbH steht für Gänsehaut-Momente: Mit rund 400 Veranstaltungen jährlich zählt das Unternehmen laut Branchenmagazin Pollstar zu den umsatzträchtigsten Veranstaltern weltweit. Die Fullservice-Agentur organisiert als örtlicher Veranstalter Konzerte, Shows und Events unterschiedlichster Genres und Größenordnungen in ganz Deutschland. Über die Landesgrenzen hinaus ist C² CONCERTS auch selbst Tourneeveranstalter. Darüber hinaus steht auch das jüngste Publikum im Fokus: C² CONCERTS produziert eigene Familienmusicals. Dazu zählen Erfolgsstücke wie Jim Knopf, Cinderella oder Das Dschungelbuch.