Bundespreis „MIXED UP“ für Vermittlungsprojekt der Opernfestspiele Heidenheim

Die durch die Leiterin der Education-Abteilung der OH!, Laura Nerbl, intensivierte und erweiterte Vermittlungsarbeit ist beständig und erfolgreich: Bereits 2018 wurde das Projekt „OH! Komponieren“ der Opernfestspiele Heidenheim für diesen Preis nominiert. Im Juli 2019 hat es die Neuauflage mit dem Titel „Glücksschmiede“ wiederum ins Finale in der Kategorie „Ländlicher Raum“ geschafft. In diesem Jahr hat sich das Format gegen die beiden anderen Finalisten durchsetzen können – mit einem überarbeiteten Konzept und weiteren Partnern.Festspieldirektor Marcus Bosch und der Kulturchef der Stadt Heidenheim, Matthias Jochner, freuen sich in einem gemeinsamen Statement: „Dieser Preis ist eine Art Krönung des vermittelnden gesellschaftlich-sozialen Engagements der Opernfestspiele. Wir gratulieren allen: Kindern und ihren Lehrkräften, dem künstlerischen und organisatorischen Team!“Die Glücksschmiede hat sich entwickelt aus den verschiedenen Projekten der „Musikwerkstatt OH!“, die es seit 2016 gibt. In der rund dreimonatigen Arbeitsphase arbeiteten 60 Grundschüler*innen, eine gymnasiale „Licht- und Ton-AG“, Künstler*innen und Musiker*innen aus der Region und Mitglieder der Cappella Aquileia zusammen mit dem international renommierten Regisseur Martin Philipp, dem Komponisten Christoph Reiserer und Vermittlungsexperten von „Musik zum Anfassen München e. V.“. In wöchentlichen Workshops entwickelten die Kinder der zweiten bis vierten Klassen die einzelnen Szenen, komponierten mit den Profis die Musik, bauten das Bühnenbild und fanden einen dramaturgischen Faden. Nach der Ideensammlung wurden szenische und musikalische Strukturen erarbeitet; mit der „Ton- und Licht-AG“ des Hellenstein-Gymnasiums wurde auch eine Gruppe Jugendlicher einbezogen, die elektronische Musik und die passende Beleuchtung für die Abschlussaufführung lieferten.Höhepunkt der Arbeit war die Präsentation der „Glücksschmiede“ in zwei Werkschauen in den teilnehmenden Schulen sowie die zweimalige Aufführung als Eröffnungsproduktion der Festspielzeit 2019 mit dem Motto „Glück" im Opernzelt im Brenzpark vor 400 Zuschauern. Von der lokalen Presse wurde die Glücksschmiede intensiv begleitet (u.a. Premierenrezension „Vier Kisten voll Glück“ vom 28.05.2019 und Nominierungs-Bericht „Preis für die Arbeit mit Schulen“ vom 09.07.2019, jeweils Heidenheimer Zeitung); aktuell entsteht eine Videodokumentation mit der Intention, die Entwicklungen des Projekts aufzuzeigen und zum Nachmachen und Weiterentwickeln zu inspirieren.Akteure der Glücksschmiede:- Grundschule Großkuchen, Heidenheim (Klasse 3 & 4) - Georg-Elser-Schule Königsbronn, Außenstelle Grundschule Eichhalde (Klasse 2 & 3) - „Ton & Licht AG“, Hellenstein-Gymnasium Heidenheim - Musiker*innen der Musikschulen in der Region und der Cappella Aquileia, des Orchesters der OH!, - Kathrin Vahle-Jochner (Instrumentenbau, Ausstattung,Verein Kinder und Kunst in Heidenheim e.V.); - Heinz Friedl, Christian Mattick und Christoph Reiserer, (Verein Musik zum Anfassen e.V. München) - Martin Philpp, RegisseurFörderer der Glücksschmiede:Die Glücksschmiede ist Teil der „Musikwerkstatt OH!“ und fand statt im Rahmen der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“, gefördert in „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.Der Preis:Der Preis „MIXED UP“ für Kulturelle Bildungspartnerschaften der bkj (Bundesvereinigung für kulturelle Kinder- und Jugendbildung) wird jährlich in verschiedenen Kategorien verliehen und ist dotiert mit €2500; die Preisverleihung findet statt im November im Rahmen der bundesweiten Fachtagung: „Schule als 3. Ort? Vom Lern- zum Lebensort“ im GutenbergGymnasium in Mainz. ______________________________________________________________________________