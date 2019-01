Bülent Ceylan:"Ich freue mich schon sehr auf die Legostadt"- " Intensiv wird eine Art Best of Programm mit Überraschungen"- Ein Interview vor dem Gastspiel in Gersthofen und Günzburg mit dem Comedian

TICKETS FÜR GERSTHOFEN AM 15.September(18Uhr)GIBT ES HIER

: Wir hatten vor 10 Jahren ein Interview vor dem Gastspiel in Günzburg geführt. Hätten sie gedacht, das sie nach 10 Jahren wieder in Günzburg aufschlagen, und somit in „kleinere“ Hallen kommen?Gedacht nicht, aber gehofft :)! Das Publikum war nämlich schon damals super! Freu mich sehr drauf in der Legostadt zu sein!: Wie kam die Idee zu der Intensiv Tour?Viele Fans fragen mich immer wieder , ob ich auch mal in kleineren Hallen spiel , weil man da näher am Künstler ist und weil es dadurch intimer wird! Mit Intensiv erlebte der Fan das endlich! Es wird eine Art Best of Programm! Aber auch neue Nummern werden gespielt, die noch keiner kennt, denn schon 2020 gibt es ja dann ein komplett neues Programm!: Hätten sie damals gedacht, das sie einmal die größten Hallen der Republik füllen?Nee, das hab ich mir wirklich nicht vorstellen können! Ich verdanke das alles meinen tollen Fans!: Sie kommen mit ihrem Programm „Intensiv“ nach Gersthofen und nach Günzburg. Die Größe der Hallen sind begrenzt. Wie groß darf die Halle maximal sein?Sie sollte nicht größer als ca 1000 sein! Alles Platzkarten dieses Mal:): Sie schätzen ja die Nähe zum Publikum, wie sie mir damals schon im Interview erzählt haben. Das ist doch aber in großen Hallen gar nicht mehr möglich, oder?Doch, schon! Ich nehme trotzdem Kontakt mit einzelnen Zuschauern auf und baue sie ins Programm ein :) habe immer wieder Autogrammstunden gemacht, aber natürlich ist eine kleinere Halle viel intensiver!:): Wie lange haben sie an dem Programm gearbeitet?Da es ein Best of Programm ist : 20 Jahre:): Zum 20 jährigen Bühnenjubiläum soll in das Programm auch eine Art Persönlicher Rückblick eingebaut werden. Wird man da Bülent von einer anderen Seite kennenlernen?Lasst euch überraschen :): Ist diese Intensiv Tour eine einmalige Tournee, oder können sie sich das öfters vorstellen?Ich kann mir vorstellen beim neuen Programm 2020 es anders zu machen! Im Frühjahr in die großen und Hallen und im Herbst in die kleinen!: Bringen sie ihre 5 Charaktere auch mit auf Tournee?Oh ja:) und evtl auch neue und uralte:): Was erleben die Besucher auf der Bühne?Ein intensives unvergessliches Erlebnis! Ich werde alles geben:): Warum lohnt es sich das Programm Live zu sehen?Weil ich ein Live Künstler bin! Ich liebe die Improvisation! Die Zuschauer sind Teil des Programms! Und: alles ist umgeschnitten ! :): Gibt es nach den Shows noch die Gelegenheit mit Bilder und Autogramme?Vor den Shows mach ich wieder Autogrammstunden! Evtl 2-3 Stunden vor Beginn!