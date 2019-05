Bülent Ceylan:" Im neuen Programm " Luschtobjekt" kommt ein neuer Charakter dazu"- Thor mit Monnemer Dialekt

TICKETS GIBT ES HIER

: Ihr neues Programm heißt „ Luschtobjekt“. Wie entstand der Titel?Ich wollte diese ganzen Models und Social Media Hypies ein bisschen auf den Arm nehmen! Ein Modelfoto, aber der Titel bricht das ganze dann:): Wie lange arbeiten sie schon an dem Programm?Ich arbeite mit Rainer Bender zusammen an diesem Programm! Wir sammeln Geschichten und im Sommer vertiefen wir dann alles! Insgesamt würde ich sagen, dauert das ein Jahr!: Steht schon fest, ob alle wieder dabei sind?Ja, aber es kommt ein neuer Charakter dazu:Thor mit Monnemer Dialekt:)Und auch so wird einiges anders sein;)! Auf jeden Fall freu ich mich jetzt schon drauf!: Sie machen sich selbst zum Luschtobjekt, heißt es in einem Infotext.Was können sich die Fans darunter vorstellen?Naja, jeder hat ja ein Luschtobjekt ! Dem einen gefällt das Atomkraftwerk, dem anderen das Auto :)Der eine schaut auf Füsse:) der andere auf die Ohren:) und ich mach mich selbst zum Luschtobjekt! Ich nehme mich also selbst auf die Schippe!: Von der „ Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen. Was haben sie von dieser Generation gelernt, und wie wird das im Programm zu erleben sein?Das ist zum Teil schon natürlich ironisch gemeint! Aber, wenn man im Bereich Entertainment mithalten möchte und vor allem mit der Zeit gehen wil , dann muss man sich auch für Social Media interessieren! Die Jugend schaut kaum noch Fernsehen , sondern interessieren sich ausschließlich nur noch, was im Internet läuft! Die will man ja auch erreichen:) und deswegen bin ich in letzter Zeit viel aktiver im Internet geworden!. „ Wer Intelligenz sexy findet, wird befriedigt nach Hause gehen“, heißt es im Infotext weiter.Was tun sie dafür, daß das Auditorium befriedigt nach Hause geht.Ich habe schon immer ein sehr breites Publikum gehabt ! Vom Professor bis zum Metaller, Kinder, Erwachsene, 94 Jährige:)! Und ganz ehrlich: ich bin sehr stolz drauf! Aber ich möchte auch, das für jeden was dabei ist! Die Mischung und Vielseitigkeit macht es dann aus, damit es nicht langweilig wird, sondern rockt!: Die Premiere ist im Januar 2020 in Wetzlar. Fast 70 Veranstaltungen sind geplant. Wie bereiten sie sich darauf vor?Und es kommen noch mindestens 50 dazu!Ich ernähre mich gesund! Der Programmtitel verlangt es ja gerade zu! Ich trainiere und bin gerade so fit wie ein 28 jähriger:)! Kein Witz:): Kostet das nicht jede Menge Kondition?Genau deshalb halte ich mich fit:) ! Für die Zuschauer darf so ein Live Programm aber nicht angestrengt rüber kommen, sondern locker flockig:) ! Ich bereite mich meistens immer sehr gut vor!: Sie haben eine Kinderstiftung gegründet. Warum fiel die Wahl auf eine Kinderstiftung?Ich bin selbst Familienvater und von daher weiß ich, dass Kinder das wichtigste auf dieser Welt sind! Ohne Kinder geht nix! Sie sind unsere Zukunft und der Sinn des Lebens und ich möchte im Leben den Menschen was zurück geben! Ohne Fans wäre ich nicht so weit gekommen!: Gab es schon mal Exclusiv für Kinder: Bülent Live?Ich hab mal Kindertheater gemacht:) aber darüber sollte ich mal wieder nachdenken;): Wie kann man sie bei ihrem sozialen Engagement aktiv unterstützen.In dem man an meine Stiftung spendet! Mein Team und ich helfen, wo wir können, denn leider gibt es zu viele Kinder in Deutschland, denen es nicht gut geht!