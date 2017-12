Bülent Ceylan:" Ihr seid das Programm, ich lache über euch" -Fast ausverkaufte Zusatzshow begeistert das Auditorium in der Ratiopharm Arena

Allerdings wird er dann mit einem dem Neuen Programm Lassmallache nach Neu- Ulm und durch Deutschland Touren. Das Auditorium bekam schon mal einen kleinen Einblick in das neue Programm. Wenn Bülent sich mit dem Lachen der verschiedenen Menschen auseinandersetzt. Und dies tat er Intensiv in der Gesamten Arena. Er ging in die Arena , ging wahllos zu Personen im Publikum und wollte wissen wie sie lachen.Wir lachen alle gleich, stellte Ceylan fest.Dabei war ihm kein Weg zu weit. Selbst nach ganz oben ging er und " erforschte das Lachen". Und zu Lachen gab es so viel das am Schluß Standing Ovations waren.Bülent´s Vater war Türke seine Mutter Deutsche, deswegen darf er Schweinefeisch essen, aber nur die Hälfte.Natürlich hatte Bülent seine Ständigen Begleiter alle mitgebracht. Der erste seiner Freunde war Harald.In der Show in der man Ausdrücklich Fotografieren mit Handy darf, wie Bülent betonte, diskutierte in der Rolle als Harald über die verschiedenen Toiletten. Ein weiteres Thema in Bülents Programm war das Fitnesscenter. Wir gehen doch zum Schauen ins Fitnesscenter: Knappes Oberteil, Enges Höschen, und das sind nur die Männer stellte der " Monnemer fest.Viele Besucher waren das erste Mal in der Show, auch viele Türken wie Bülent feststelle.Der nächste der auf die Bühne kam, war Hasan der ausschaut wie ein Anatolischer Hengst.Auch Hasan hatte einige Gags auf Lager.Bülent stellte dann fest, das eigentlich das Auditorium das Programm ist und das er über das Lacht.Ein Junger Journalist hatte ihn mal gefragt ob er Türke oder Flüchtling ist, worauf er sagte " Monnemer du Luftpumpe".Bülents Mutter ist eine gebürtige Merkel. Als er zum erstenmal die Kanzlerin im Fernsehen gesehen hat, sagte seine Mutter zu ihm, das ist nicht deine Tante das ist dein Onkel.Bülent der behauptet das alle Komiker einen Dachschaden haben, zeigte wie man mit Helene Fischers Atemlos auf Türkisch gesungen Flüchtlinge Integrieren kann.Der Komiker kündigte auch an, das er als Bülent Silbereisen mit seinem Migrantenstadel irgendwann mal im Fernsehen kommt.Nach der Pause kam Anneliese, die ihren Mann zur Kur nach Band W Impfen geschickt hat.Anneliese ist eine Esoterische Kosmetikerin . Sie hat einen Lehrling einen " Kayalstift".Er erzählte von der Musterung, die wie eine Misswahl sei. " Ich trug nicht mal eine Schiesser Unterwäsche"Bülent stellte seine Stiftung für Kinder vor, wobei er das wirklich Hörenswerte Lied: Nimm mein Kind an die Hand". Die Halle verwandelte sich in ein Lichtermeer.Hausmeister Mompfred´s Frau hat den Kleiderschrank ausgemistet. Er stellte Fest das es 3 Hersteller von Klamotten gibt, Miele AEG und Bauknecht. Nach rund zweieinhalb Stunden kam dann Mompfred zur Zugabe auf das Kamerapodest, wählte wahllos aus dem Publikum aus und unterlegte verschiedene Besucher mit "Untertiteln" und Witzen. Nach rund zweieinhalb Stunden gab es tosenden Applaus und Standing Ovations, und mit was. Mit Recht. Super Veranstaltung, super Veranstalter, und grandioser Comedian was will man mehr. Eine Fortsetzung. Einfach nur genial.