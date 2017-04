Bryan Adams in Neu-Ulm: Vorverkauf läuft hervorragend! Der Weltstar Bryan Adams kommt am 25.06. zum Wiley Open Air nach NeuUlm. Jetzt auch VIP-Tickets erhältlich.

nicht gerechnet: Wenige Wochen nach Bekanntgabe desTop-Acts für das diesjährige Wiley Open Air verbucht die Veranstaltergemeinschaftbereits 4.000 verkaufte Tickets. “Wir sind überwältigtund freuen uns, dass unser Gefühl bei diesem Weltstar nicht falschwar. Der Auftritt von Bryan Adams in Neu-Ulm wird allen Besuchern einunvergessliches Erlebnis bleiben, das versprechen wir!”In den vergangenen Wochen standen bei den Vorverkaufsstellen inder Region die Telefone nicht mehr still. Und auch beim RadiosenderDONAU 3 FM war die Nachfrage nach Tickets für Bryan Adams höherals bei allen bisher veranstalteten Großveranstaltungen.“Insbesonders die Nachfrage nach Front-of-Stage- u. VIP-Tickets warüberwältigend”, so Geschäftsführer Carlheinz Gern. Aus diesem Grundhaben sich Radiosender und Veranstalter entschieden, ein perfekt auf die vielen Anfragen zugeschnittenes Angebot zusammenzustellen:Ab sofort ist ein spezielle Bryan Adams VIP Package erhältlich. Inkludiert ist der Eintritt mit einem eigenen “VIPPriority-Zugang” zum Veranstaltungsgelände, Platz im eigenen Front-of-Stage-Bereich, Zugang zum abgesperrten VIP-Bereichmit guter Sicht auf die Bühne, teilweise überdacht und bestuhlt. Außerdem beinhaltet das VIP Package kostenlose Getränke, eineigenes Fingerfood-Buffet sowie VIP-Parkplätze. Die Anzahl der VIP-Plätze ist auf 300 begrenzt.Das VIP TICKET kostet € 220,-- pro Person incl. MwSt. , Vorverkaufsgebühr und allen sonstigen Gebühren.Es ist nur buchbar über www.allgaeu-concerts.de und auf Bestellung per Email unter vipticket@donau3fm.de.