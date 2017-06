Brunnenhof der Münchener Residenz wird zur Open Air Bühne für Weltstars- Albert Hammond, Manfred Mann und Richie Blackmore kommen- Tickets noch im Vorverkauf

Sonntag, 13.08.2017, 20:00 Uhr | Residenz

Albert Hammond

Songbook Tour 2017

Seine Songs hat jeder im Ohr und sein Name ist in der Musikbranche ein Synonym für Welthits: Albert Hammond. Viele unsterbliche Titel wie 99 Miles from LA (Art Garfunkel), One Moment in Time (Whitney Houston), Nothing’s Gonna Stop us now (Starship), I don’t wanna lose you und Way of the World (Tina Turner) oder When you tell me that you love me (Diana Ross) stammen aus seiner Feder, während andere wie The Air That I Breathe" oder "When I Need You" durch unzählige Neuinterpretationen längst zu Evergreens geworden sind.Jetzt geht der Altmeister erstmals selbst auf Tour - aus reiner Spielfreude! Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen musikalischen Abend und auf die Begegnung mit einem Singer-Songwriter-Gott, dessen Oeuvre sie in unzähligen Interpretationen bereits gut kennen.

Mittwoch, 16.08.2017, 20:00 Uhr | Residenz

Manfred Mann's Earth Band

On Tour 2017

Manfred Mann´s Earth Band übernimmt den Brunnenhof am 16. August. Mit sattem Rock ist die britische Rockband um den Südafrikaner Manfred Mann seit über 40 Jahren im Geschäft und nicht mehr aus der Rockszene wegzudenken. In den 70ern und Anfang der 80er Jahre war die Band regelmäßig in den Charts. Manfred Manns Hits und Interpretationen verschiedener Künstler von Bruce Springsteen bis Bob Marley sind zeitlos und haben die Jahrzehnte bestens überstanden: „Blinded by The Light“, „Spirits In The Night“, „Davy’s On The Road Again“, „Redemption Song“, „For You“ und auch „Mighty Quinn“ haben ihr eigenes Leben entfaltet. Berühmt wurde die Earthband damals schon durch ihre sensationellen Livekonzerte – und die sind bis heute ein Erlebnis! Freuen Sie sich auf einen Abend mit echtem, ehrlichem Rock von einer Earth Band, die auf ihrer aktuellen Europa-Tournee wie immer lustvoll und selbstvergessen spielt.

Donnerstag, 17.08.2017, 19:00 Uhr | Residenz

Blackmore's Night

"Anniversary Tour"

Blackmore’s Night sind ein Phänomen. Mit kraftvollem, ganz eigenem, von den Klängen spätmittelalterlicher Musik inspiriertem Sound entführen ihre Lieder in eine andere Zeit. Mit ihrer Symbiose aus mittelalterlichen Melodien, mystischen Texten und modernen Musik-Arrangements werden der Deep Purple Gitarrist Ritchie Blackmore und seine Frau Candice Night zu Vertretern einer neuen Musikrichtung, der es um den Charme, die Lebensfreude und die Authentizität, kurz um die archetypische Essenz von mittelalterlicher Musik geht. Musik, die unter die Haut geht!Künstler:Ritchie BlackmoreTroubador of AberdeenCandice NightEarl GrayLady LynnDavid Bard