BLUEGRASS JAMBOREE - Festival of Bluegrass & Americana auf Tour 2018 -Live im Ulmer Stadthaus und im Parktheater im Kurhaus Göggingen

Der legendäre „Banjo-Bus“ kehrt auf der Jubiläums-Tournee des Kult-Festivals zum zehnten Mal zurück in die Konzerthallen der Republik. An Bord sind neben den Banjos auch wieder Mandolinen, Geigen, Gitarren und Kontrabässe. Meisterlich gespielt begleiten sie die vielfältigen Sänger, die den drei Top-Bands aus den USA den jeweiligen unvergleichlichen Original-Sound geben. Dem Jubiläum angemessen ist die speziell zusammengestellte exquisite Auswahl aus aktuell wichtigen Ensembles der amerikanischen Szene. Das Programm steht dieses Jahr unter dem Motto „Looking Back to the Future“: Die Künstler schöpfen die Inspiration für ihr eigenes kreatives Schaffen aus den ursprünglichen Wurzeln von Bluegrass, Folk und akustischem Oldtime Country und schaffen daraus spannende Musik für die Zukunft. Traditionell treffen sich zum großen Finale alle Musiker noch einmal auf der Bühne zur gemeinsamen Begegnung. Das Bluegrass Jamboree ist in Europa einmalig und wird sogar in den USA, dem Mutterland der Bluegrass- Musik, mit Lob und Interesse gepriesen. Dank bester Kontakte in die Zentren des Musikstils gelingt es Bluegrass Impresario Rainer Zellner (von der European Bluegrass Union als „Bluegrass Personality of the Year“ ausgezeichnet) immer wieder rechtzeitig die angesagtesten Künstler zu präsentieren. So finden sich etliche spätere Stars und Grammy ausgezeichnete Künstler im Programm der vergangenen Bluegrass JamboreeJahrgänge.“Wer Bluegrass verpasst ist selber schuld!“ (Badische Neue Nachrichten) „Wurzeln der Popmusik“ (Süddeutsche Zeitung)The Brother Brothers - das sind die eineiigen Zwillinge Adam und David Moss. Sie stehen in der Tradition der für die authentische Country- und Bluegrass Musik so typischen Brüder-Duette: In einer Linie mit den Louvin Brothers und den Everly Brothers hört man bei ihnen auch Anklänge an das wohl bedeutendste Folk Pop-Duo Simon & Garfunkel. Zwillingsbrüder besitzen eine ganz besondere Magie in ihren zweistimmigen Gesangsharmonien, singen sie doch sozusagen mit der gleichen Stimme.Bevor es zu ihrer gemeinsamen Arbeit im Duo kam, entwickelten sich die zwei Künstler aus Illinois lange Jahre getrennt. In den musikalischen Melting-Pots Austin und New York kam jeder für sich nach klassischer Ausbildung mit den buntesten Stilen in Berührung: Jazz, Bluegrass, Oldtime, Folk, Americana. Beide entdeckten bald ihre Liebe zu den Story Songs, die Geschichten erzählen. Damit war das gemeinsame Ziel gefunden und die Brother Brothers gegründet. Die Lieder von Adam und David sind mal bittersüß, mal leichtfüßig und luftig, dann wieder melancholisch-bluesig, ein intensiver Rausch an gemischten Emotionen, die das Publikum wie magisch in ihren Bann ziehen. Geiger Adam Moss und Gitarrist David Moss, begleiten sich mit einem feinen, klangmalenden Geflecht aus Harmonien und Rhythmen, die sie gerade in ihrer Einfachheit als große Meister ausweisen. „Bei ihrem Gesang bekomme ich Gänsehaut“ (Sarah Jarosz)Bill and The Belles aus Virginia erwecken eine vergangene Ära zu neuem Leben: Die Anfänge der Country Music, der Vaudeville Theater und der Radio Shows der 30er Jahre, als erstmals Musik in alle Haushalte gesendet werden konnte. Die Unterhaltungsprogramme jener Zeit waren geprägt von einem anarchischen Musikmix aus Oldtime Fiddle Tunes, sentimentalen Balladen, ekstatischen Gospels, rasantem Bluegrass, archaischem Blues und rhythmischem Swing Jazz. Live, locker und humorvoll präsentiert, richteten sich die überaus beliebten Radio Shows mit Musik, Comedy, Werbung und lokalen Informationen an die ländliche Bevölkerung im abgelegenen Südosten der USA. Bill and the Belles, die Hausband einer solchen Radio-Show des „Birthplace of Country Music“-Museums in Virginia, lassen genau diese Traditionen frisch und zeitgemäß wieder auflebenGeniale dreistimmige Gesangssätze, große Meisterschaft auf den Instrumenten, gepaart mit Liebe zur musikalischen und optischen Ästhetik des Stils machen Bill and The Belles zu einer der führenden Retro-Bands der USA. Sänger, Gitarrist und Mastermind Kris Truelsen kam aus den Bergen Colorados in die Appalachen Virginias. Geigerin Kalia Yeagle flüchtete aus Alaska in die wärmere Region des Südostens. Banjo-Spielerin Grace van’t Hof baute ihr erstes Banjo selber und hört Oldtime Hardcore genauso wie Puccini. Als Energiebündel am Kontrabass hält Nico Humby, ein überaus gefragter Session-Musiker der Szene, die Band auf Kurs. „Bill and the Belles sorgen dafür, dass man die Bedeutung der frühen Country Music wieder schätzt, ohne sie nur nachzuahmen“ (Rolling Stone)„A Bluegrass Explosion“, so schilderte ein überwältigter Journalist das Konzert von Jeff Scroggins & Colorado. Zuhause in den Front Range Bergen von Colorado, hat sich das Quintett zu einer der mitreißendsten Live Bands im Bluegrass entwickelt. Permanent sind sie seit 2011 weltweit mit ihrem vielfältigen Sound unterwegs, in dem sich die ganze Farbigkeit der Bluegrass Geschichte spiegelt. Die zwei Generationen Musiker in der Band erzeugen eine Spannung aus Tradition und Neuem. Gefühlvolle Gesangs-Solisten, aufregend intensiver mehrstimmiger Gesang, erstklassige Songs, überaus kraftvoll virtuoses Solospiel und blindes rhythmisches Verständnis untereinander sind die Elemente, mit denen Bluegrass seit siebzig Jahren so erfolgreich wurde und bis heute lebendig blieb. In Jeff Scroggins & Colorado findet man genau das, durchsetzt mit der Energie zukunftsweisender Weiterentwicklungen wie New Acoustic, Newgrass und JamGrass.Banjo-King und Mastermind Jeff Scroggins erfüllte sich mit Colorado nach vielen Jahren als RockGitarrist den Traum eines eigenen Bluegrass-Ensembles. Dafür spielte er zehn Jahre lang täglich neun Stunden bis er mit seinem Banjospiel zufrieden war. Zweimal wurde er bisher „Banjo-Spieler des Jahres“ in den USA und gilt als „Jimmy Page“ des Banjos. Sein Sohn Tristan Scroggins hörte Bluegrass schon neun Monate bevor er überhaupt geboren wurde und mit sechzehn hatte er schon den „Wunderkind“ - Status und viele Preise gewonnen. Er steht mittlerweile in einer Reihe mit den anderen „jungen Wilden“ der Mandoline wie Chris Thile. Er liebt puren Bluegrass genauso wie Avantgarde-Ausflüge und seine Eigenkompositionen sind Highlights im Band-Repertoire. Viele Jahre Erfahrung und Auszeichnungen prägen die „echte“ Bluegrass-Stimme der Band, Greg Blake aus den Bergen West Virginias. Bei ihm klingen die Appalachen-Songs unwiderstehlich authentisch - kein Wunder, singt er doch Zeit seines Lebens Bluegrass, Gospel und beste erdige Country Music. Greg befreit die Bluegrass-Gitarre vom reinen Rhythmus-Spiel und stellt sie ebenbürtig mit grandiosen Soli neben die anderen führenden Instrumente. Geigerin Ellie Hakanson gehört ebenfalls zur jungen Generation Musikerinnen. Sie verbindet in besonderer Eleganz makellose klassische Technik mit der Energie rauer bluesiger Bluegrass Fiddle. Die tiefen Töne und swingenden Rhythmen des Kontrabasses halten die Band zusammen, meisterhaft in den Händen von Nico Humby. Er kam aus Alaska in den Süden und bereicherte schon den Klang von Legenden wie Ralph Stanley, Doug Dillard und Grammy-Gewinner Frank Sullivan.BLUEGRASS JAMBOREE - FESTIVAL OF BLUEGRASS AND AMERICANA MUSIC 2018 http://www.bluegrassjamboree.de 22.11.2018 44137 Dortmund Domicil 20:0023.11.2018 50171 Kerpen Jahnhalle 20:0024.11.2018 28816 Stuhr Gutsscheune Varrel 20:0025.11.2018 53121 Bonn Harmonie 18:3026.11.2018 36110 Schlitz Schloss Hallenburg 20:0027.11.2018 89073 Ulm Stadthaus 20:0028.11.2018 79539 Lörrach Burghof 20:0029.11.2018 88212 Ravensburg Zehntscheuer 20:0030.11.2018 63303 Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 20:0001.12.2018 72762 Reutlingen franz k 20:0002.12.2018 91154 Roth Kulturfabrik 19:0003.12.2018 01097 Dresden Dreikönigskirche 20:0004.12.2018 10965 Berlin Columbia Theater 20:0005.12.2018 04109 Leipzig Moritzbastei 20:0006.12.2018 95233 Helmbrechts Bürgersaal 20:0007.12.2018 06295 Lutherstadt Eisleben Landesbühne 19:3008.12.2018 31134 Hildesheim Bischofsmühle 20:0010.12.2018 81671 München Technikum (unterstützt von Amerikahaus München) 20:0011.12.2018 84478 Waldkraiburg Haus der Kultur 20:0012.12.2018 A-6845 Hohenems Löwensaal 20:0013.12.2018 86199 Augsburg Parktheater Göggingen 19:3014.12.2018 77654 Offenburg Salmen 20:0015.12.2018 73734 Esslingen KUZ Dieselstraße 20:00