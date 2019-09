Birgit Fahr: Es ist eine Schande, daß wir von den Kindern aufmerksam gemacht werden müssen"-Mehr als 300 Menschen gehen in Günzburg fürs Klima auf die Straße

Nicht nur Schülerinnen und Schüler waren auf der Straße, auch örtliche Kommunalpolitiker wie Max Deisenhofer von den Grünen, Alt- Oberbürgermeister Dr. Rudolf Köppler und viele andere.Der Zug zog auf den Dossenbergerhof, durch die Stadt wieder zurück auf den MarktplatzOberbürgermeister Gerhard Jauernig ließ sich durch Ursula Seitz vertreten. Sie machte in Ihrem Statement deutlich, was Günzburg für den Klimaschutz schon getan hat. Die Stadt hat seit 2012 einen Klimaschutzmanager, die Stärkung einer alternativen Mobilität. Ein Beispiel ist die Bruno Merk Sporthalle als Passivbau.Birgit Fahr von der V- Partei sagte, daß nicht die Natur das Problem hat, sondern der Mensch. " Es ist eine Schande, so Fahr, daß wir von Kindern aufmerksam gemacht werden müssen, aber jetzt kämpfen wir alle gegen die Lügen".Sie Kritisierte weiterin, daß wir von den Parteien angelogen werden.Warum kann sich Günzburg nicht dem DING anschließen? Hier geht der Klimaschutz und nicht das Interesse einzelner Busunternehmer vor.Der DGB Vorsitzende Werner Gloning sprach von einer Partei, die mit A wie Armleuchter beginnt und D wie Dumpfbacke endet, die behaupten, die Klimakatastrophe würde es nicht geben.Als wichtig bezeichnete es Gloning, daß die Arbeitnehmer mitgenommen werden. " Die Betroffenen brauchen Alternativen, sonst wird er nicht mitgehen." Wir brauchen ein breites Bündnis. Ein Sprecher machte klar, daß das persönliche Engagement das einzige ist, was wir tun können.Im Anschluß nutzten viele dann noch die Chance zu sagen, wo es Ihrer Meinung nach brennt.Bilder von der Demo gibt es unten zu sehen