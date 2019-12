Bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die Kette sind zurück.-Erkan und Stefan kommen nach Neu- Ulm-Auftritt erst im September 2020

In den 2000ern prägten Erkan und Stefan die Sprache einer ganzen Generation und sorgten für den schmerzhaften High-Kick ins Kleinhirn der deutschen Kulturkritiker. Sie wurden geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal kopiert. Ihr Markenzeichen bestand darin, einen künstlichen türkischen Akzentmit dem bairischen Dialekt des Münchner Nordens und englischer Slangsprache zu kombinieren: „Ey, krass“. Über ihren Szenejargon, den „Kanak Sprak“, hinaus wurden Erkan und Stefan insbesondere für Ihre Wortschöpfungen wie z.B „brontal“ (laut Erkan entstanden, als ein Vogel „brutal frontal“ auf ihn zugeflogen ist) oder aber „Dönertier“ (kolportierte Legende, laut welcher das Fleisch des Dönerspießesanalog zum Spanferkel ein aufgespießtes Tier darstelle) bekannt.Nach Riesenerfolgen mit der eigenen Radiosendung („Klub Ma:d“ bei Radio Energy), dem eigenen Kinofilm („Erkan und Stefan – Gegen die Mächte der Finsternis“, Regie Michael „Bully“ Herbig), der eigenen TV-Show („headnut.tv“ bei ProSieben), Film-Synchronisierungen („Die Schwörerversion: Asterix in America – Die checken aus, die Indianer“ und „Findet Nemo“) gaben Erkan und Stefan 2007ihr Ende als Duo bekannt. 12 Jahre später kehren die beiden Comedy-Legenden Erkan Maria Moosleitner und Stefan Lust abSeptember 2019 für eine lang ersehnte Live-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zurück auf die Bühne. Comedy, Action und Druckmusik machen die neue Show zum einem absoluten Pflichttermin.Bir, iki, ütsch! Das Handtuch und die Kette sind zurück.Karten sind erhältlich:- im Südwestpresse Pressehaus (Tel. 0731/ 156855),- im ServiceCenter Neue Mitte (Tel. 0731/ 166 21 77),- in der ADAC Geschäftsstelle Neue Strasse,- schwäbische Tickets, Tel. 0751 29 555 777, schwäbische.de/tickets- bei Eventim www.eventim.de (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,- sowie beim Ulm.tickets.de, Tel. 0731/20641-150