BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity 2019  – Platinum Edition – The Official Aftermovie: Out Now!

Ein zum schwerelosen Club umgebauter Airbus – fünf Weltrekorde! Sebastién Haller von Eintracht Frankfurt schoss das 1. Fußballtor ohne Erdgravitation – mit Sport-Vorstand Fredi Bobic im Kasten, Tim Mälzer kreierte das 1. Salatdressing in der Schwerelosigkeit, BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk spielte die 1. Single-Veröffentlichung in Zero-G, Olympiasieger Fabian Hambüchen schlug die meisten Salti. Und der internationale Top-DJ Timmy Trumpet spielte das erste Trompetensolo. Außerdem an Bord: Die Fantastischen Vier, Netflix-Star Dascha Polanco und mit 25 Millionen Follwern eine der erfolgreichsten Influencer der Welt: Amanda Cerny und viele mehr.Man musste schon zweimal hinschauen, als man auf der Anzeigetafel des Abflug-Terminals neben den Namen weltbekannter Fluglinien „BigCityBeats Airlines” las. Check-In für 50 aufgeregte Prominente. Und Grußbotschaften von Planet Erde zur ISS: In den „Space Talks” sandten Dimitri Vegas & Like Mike und Steve Aoki Grüße ins All. Und er grüßte tatsächlich aus dem Space zurück: ISS-Astronaut Alexander Gerst! Außerdem wirft man in diesem Movie einen Blick hinter die Kulissen: zum Schwerelosigkeits-Briefing, durch das ESA-Astronaut Jean-Francois Clervoy führte. Und zum großen Finale des spannenden Tages blickt man auf die Pressekonferenz, die im zum Mission Control Centre umgebauten Terminal 2 abgehalten wurde. Hier erzählt CEO Bernd Breiter von seiner Vision, den 1. Club in der Schwerelosigkeit bauen zu wollen, und Stadtrat Markus Frank lobt die hervorragende Zusammenarbeit und die verrückten Ideen der Breiters. Auch der Leiter Unternehmenskommunikation des Flughafens, Jürgen Harrer, zollte seinen Respekt. Ebenso zogen Michi Beck (Fanta 4), Tim Mälzer und Timmy Trumpet ihr Resümee eines unglaublichen Tages.Nach dem Flug in Zero-G folgte im Sommer 2019 die „Space Edition” mit 180.000 Besuchern in Frankfurt, die im 1. DJ-Set aus dem Weltall mündete. Und wer weiß, welche Superlative sich Visionär Bernd Breiter für 2020 so ausgedacht hat...