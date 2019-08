BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020

Wer sich zu den ersten Big Playern in die Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA hinzugesellen wird? Die Spannung steigt. Sicher ist: So sehr die Nachricht wie eine Club-Bombe eingeschlagen hat, dass Timbaland und Steve Aoki ein gemeinsames Musikprojekt bei der Sommerausgabe starteten – so sehr werden auch die ein oder anderen Namen in der zweiten Line-up-Phase faszinieren. Be prepared.Hier noch einmal das Line-up der Phase 1:Martin Garrix – Dimitri Vegas & Like Mike – Da Tweekaz – Robin Schulz – Steve Aoki – Gestört aber GeiL – Le Shuuk – MOGUAITickets für die BigCityBeat WORLD CLUB DOME Winter Edition gibt es ab 69,00 Euro (Tagesticket), 95,00 Euro (2-Tages-Ticket), 108,00 Euro (3-Tages-Clubticket) oder 245,00 Euro (3-Tages-VIP-Ticket). Der Kartenverkauf startet am Mittwoch um 19.00 Uhr unter folgendem Link: http://www.worldclubdome.com