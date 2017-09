BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition:   Eine der größten MARTIN GARRIX Solo Shows der Welt Ticketverkauf gestartet!

Seit „Animals“ die Charts stürmte, hat Martin Garrix einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. 2013 war das Jahr seines Durchbruchs, 2016 wurde er seinem eigenen Anspruch gerecht, mehr zu sein als ein Dance-Musik Ausnahmetalent. Der junge Produzent und DJ aus den Niederlanden hat sich als Star in der elektronischen Musikwelt als auch in der Pop-Musik etabliert. Im vergangenen Oktober erklomm er den DJ-Olymp, als er auf Platz 1 der DJ Mag Top 100 landete. 2017 hat er mit seinen Singles „Scared To Be Lonely“, „There For You“ und der aktuellen Nummer „Pizza“ die Charts aller Kontinente gestürmt. Seinem gigantischen Set beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017 in Frankfurt folgend will er nun mit einer seiner größten Solo Shows der bisherigen Karriere Geschichte schreiben.Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME steht als Brand für emotionale Großhappenings. Ob Bühnendesign, Soundsysteme jenseits der Eine-Million-Watt-Grenze, gigantische Lichtinstallationen und vieles mehr, die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Events haben einen neuen Standard gesetzt in Sachen Clubmusic-Inszenierungen. BigCityBeats startete vor zwölf Jahren als Clubmusic-Sendung und konnte sich mit immer spektakuläreren Events eine Community aufbauen, die in Kürze die Marke von 500.000 Fans erreichen wird.Der Ticketverkauf für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2017 mit Martin Garrix ist gerade gestartet. Tickets gibt es mit Frühbucherrabatt ab 19,00 Euro zuzüglich Gebühren unter folgenden Link:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition:MARTIN GARRIXVeltins-Arena GelsenkirchenSamstag, 11. November 2017