BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020 – Siebenstündige Live-Übertragung auf 1LIVE aus dem Sendestudio im WORLD CLUB DOME

Der Countdown läuft: Jetzt!In weniger als 100 Stunden öffnen sich die Tore und Zehntausende WorldClubber strömen in die größte Veranstaltungs-Location der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Die beheizte MERKUR SPIEL-ARENA ist zum zweiten Mal Austragungsstätte des größten Winter-Clubs der Welt. Und der Run auf die letzten Karten ist enorm. Es gibt nur noch ein streng limitiertes Ticketkontingent. Der Vorverkauf für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition am 10., 11. und 12. Januar 2020 endet am Mittwoch, dem 08. Januar 2020 um 23.59 Uhr. Tagestickets wird es noch an der Abendkasse geben.Kaum ist Silvester vorbei, schon steht der nächste Partyknaller vor der Tür: Medienpartner 1LIVE – der junge Radiosender des WDR – wird am Samstag aus dem eigens im WORLD CLUB DOME gebauten Studio satte sieben Stunden senden – live! Von 18:00 bis 01:00 Uhr wird 1LIVE-Moderator und DJ Jan-Christian Zeller die Vibes des ersten großen Events im neuen Jahr live im Radio bei 1LIVE erklingen lassen. Somit können auch all diejenigen Part of the Party sein, die es leider nicht in die Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA schaffen. Live-Sets, Interviews, Cooking mit Frank Rosin bei der BCB Club Kitchen oder das Meet & Greet der 1LIVE-Gewinner mit den größten internationalen DJ-Superstars: Jan-Christian Zeller mischt sich unter die WorldClubber und besucht auch die GLAM-Area im VVIP-Bereich – die neue Influencer-Messe mit angesagten Stars aus den Social-Medias mit insgesamt mehr als 70 Millionen Followern.Mit rund drei Millionen Hörern pro Tag zählt 1LIVE zu den erfolgreichsten und reich-weitenstärksten Radiosendern Deutschlands – und ist der optimale Medienpartner für den größten Winter-Club der Welt, der in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an drei Tagen entsteht. Die erste große Party des Jahres ist am Samstag natürlich sieben Stunden lang auch auf www.1live.de hörbar. Zu den Highlights auf der Mainstage im BigCityCityBeats WORLD CLUB DOME zählen Megastars wie Gestört aber GeiL, Alma, Steve Aoki und Le Shuuk.Freitag hostet 1LIVE die riesige Mainstage. Um 21,45 Uhr spielt das deutsche Aushängeschild für House- und Dancefloor vor rund 30.000 WorldClubbern: Robin Schulz. Um 23.40 Uhr übernimmt dann mit Martin Garrix die dreifache Nummer-1-DJ der Welt. Die Tracks der beiden Superstars sind stets in den Airplay-Charts von 1LIVE gelistet und treffen den Geschmack der Hörer auf den Punkt. Egal ob EDM, House, Dancefloor, Hip-Hop, Bass, Techno, Hardstyle oder Trance – bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition werden alle Facetten der Club Music aufgefahren. Nebst der großen Mainstage mit einer bombastischen Licht- und Lasershow wird es auch rund 20 Mikroclubs geben, im sogenannten Club Music Circle. Der umkreist die Mainstage und ist – wie die gesamte Venue – beheizt.Am Sonntag steigt mit Loredana (17.10 Uhr), Bausa (17.55 Uhr), Sido (18.45 Uhr) und USA Rap-Superstar Ice-T & Mr. X (19.55 Uhr) das größte Hip-Hop-Take-over, das in einem Stadion je stattfand! Im Anschluss ist mit Afrojack (20.40 Uhr) an den Decks wieder elektronischer Sound angesagt. Und nach der großen Closing-Show übernehmen die EDM-Superstars Dimitri Vegas & Like Mike, die das DJ Mag vor Kurzem zu den besten DJs der Welt gekürt hat.Wann läuft Hardstyle mit Da Tweekaz und wann legen doch gleich noch MOGUAI und Felix Kröcher auf? Die Antwort wann wer der über 170 DJs, Acts und Artists genau spielt, liefert die interaktive APP des BigCityBeats WORLD CLUB DOME, die im jeweiligen App-Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Damit kann man u.a. auch seinen eigenen Timetable zusammenstellen, um nichts zu verpassen.