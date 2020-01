BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2020 Besucherrekord: rund 100.000 WorldClubber an drei Tagen  im größten Winter-Club der Welt in Düsseldorf

Das Jahr ist gerade erst ein paar Tage alt – und schon hat BigCityBeats neue musikalische Maßstäbe gesetzt, auf der ersten großen Party des Jahres. Mit rund 100.000 Partygästen an drei Tagen erreichte die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition einen neuen Besucherrekord in der bisher fünfjährigen Geschichte des größten Winter-Clubs der Welt. Die zweite Ausgabe in der Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA toppte somit noch einmal die Premiere im letzten Winter und übertraf alle vorherigen Erwartungen. Mehr als 170 DJs, Acts und Artists aus aller Welt standen auf der großen Mainstage vor bis zu 30.000 Besuchern, und auch auf den kleinen Club-Bühnen des Club Music Circles – ein Bereich, bestehend aus bis zu acht Clubs pro Tag, der die Mainstage umkreist. Auf Sparflamme wurde auch in der VVIP-Area nicht gekocht, denn der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch Frank Rosin kreierte in der BigCityBeats Club Kitchen vorzügliche Gerichte für die Prominenz und Gäste. Da konnte selbst Superstar-DJ Steve Aoki aus den USA nicht nein sagen und genehmigte sich ein paar Häppchen. Kulinarische und musikalische Genüsse, unter einem Hallendach vereint: Denn bei der Winter Edition werden sämtliche Facetten der Clubmusik geboten. Von EDM über Techno bis hin zu House, Trap, Hip-Hop und Bass.Düsseldorf, Freitag, 10. Januar 2020, 15:00 Uhr: Die riesigen Arenatüren öffneten sich und die ersten Besucher strömten in die komplett beheizte Location. Und keine drei Stunden später war die Mainstage bereits brechend voll, als das französische Ausnahmetalent Klingande auf der Bühne stand und exzellenten House spielte. Großes Highlight war – nebst den Sets von Trance-Meister Ummet Ozcan, den israelischen Psy-Veteranen Vini Vici und dem mitunter erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten und DJ Robin Schulz: die große Eröffnungs-Zeremonie am späten Abend. Sie läutete feudal, bombastisch und visuell einzigartig das letzte Set des Abends ein, das niemand anders spielte als der dreifache Nr.-1-DJ der Welt: Martin Garrix. Aber auch im Club Music Circle ging es heiß her. Techno mit Gregor Tresher, Karotte und Joyhauser. EDM und Trap mit den berühmten Ostblockschlampen, Electro mit Lexy & K-Paul, Hip-Hop mit DJ Thomilla und Teddy-O, und eine kunterbunte Mischung aus sämtlichen elektronischen Musik-Genres auf dem eigenen Floor des BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk. Alle Stilrichtungen der Clubmusik an jedem einzelnen der drei Tage.Für ein großes Wow-Erlebnis sorgte am Samstag der Auftritt der finnischen Live-Künstlerin Alma, die sich das Mikro schnappte und zum Sound ihres eigens mitgebrachten DJs auf der Bühne sang. Wie gesagt, live! „Achtung, Torten im Anflug!” lautete die Devise des wohl berühmtesten Konditoreiwaren-Werfers Steve Aoki. „Cake me!” stand auf den Schildern der Fans geschrieben, die zum Sound eines der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten EDM-DJs feierten. Der wirft nicht nur gerne mit Torten um sich – er isst auch gerne! Deshalb ließ es sich der US-Superstar aus Las Vegas nicht nehmen, und stattete Sternekoch Frank Rosin einen kulinarischen Besuch in der VVIP-Area im ersten Stock ab, und genehmigte sich ein paar Leckereien. Frank Rosin, der zusammen mit den Sterneköchen Alexander Wulf und Marcel Kokot sowie Sommelier Ronny Schreiber (alle Burgstuben-Residenz Heinsberg) mit Kochmütze am Herd stand, übernahm erneut das Hosting der Club Kitchen.Nur wenige Meter nebenan startete bereits am Vortag mit BigCityBeats GLAM das erste große, neue Influencer-Festival des Jahres. Mehr als 400 Prominente aus den Bereichen Social Media & Internet, Show und Entertainment, Musik und Kultur, Sport, Wissenschaft & Technik waren hier vor Ort und haben ihre Fans beim Meet & Greet erfreut. Unter anderem waren hier an den drei Tagen VIPs vertreten mit mehr als 70 Millionen Followern, wie Lukas Podolski, Jenny Elvers, Mirja Du Mont, Hardy Krüger jr., Jasmin „Blümchen” Wagner, Oliver Pocher, Marc Terenzi und Leon Löwentraut. Spielerfrau Cathy Hummels moderierte freitags das exklusive Opening – und auch ESA-Astronaut Matthias Maurer schaute vorbei, um den GLAMourösen Spirit live zu erleben. Schauspielerinnen im prachtvollen Abendkleid, Sportler im stilvollen Nadelstreifenanzug – Glitzer, Glanz & GLAMour also bei GLAM.Am dritten und letzten Tag – dem Sonntag – erreichte der größte Winter-Club der Welt sein nächstes Highlight, denn am Nachmittag stand das größte, bisher jemals dagewesene Hip-Hop-Event in einem deutschen Fußballstadion auf dem Programm. Denn: Auch Hip-Hop ist ein großer Teil der internationalen Clubmusik, hat die elektronische Musik hier ja auch ihre Ursprünge. So standen auf der Bühne: Sido – 4,2 Millionen verkaufte Platten und zweifacher ECHO-Preisträger. Loredana – Instagram-Millionärin und Shootingstar der Szene. Bausa – Charthit-Lieferant, der wochenlang auf Platz 1 logierte. Und Ice-T & Mr. X – das Rap-Urgestein stand mit dem Hip-Hop- & Turntable-Pionier auf der Bühne. „Echt fett”, wie die Hip-Hopper im Stadion sagten. Das Experiment, Hip-Hop auf die große Mainstage zu exportieren, auf der vorwiegend DJs der EDM-Szene spielten: ein bahnbrechender Erfolg.Einen kleinen Dämpfer musste man mit der Absage von Afrojack hinnehmen, der aus persönlichen Gründen kurzfristig leider nicht kommen konnte. Den hervorragenden Kontakten von BigCityBeats ist es zu verdanken, dass mit Don Diablo aber der Siebtplatzierte der DJ-Weltrangliste spontanen Einsatz zeigte und im Anschluss an das Hip-Hop-Spektakel spielte – ehe die Winter Edition nach der Grand Closing Show und dem Abschluss-Set der amtierenden Nummer-1-DJs Dimitri Vegas & Like Mike sein powervolles Ende fand.Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat BigCityBeats-Gründer und Visionär Bernd Breiter am Sonntag bereits bestätigt: „Ja, wir kehren mit dem größten Winter-Club der Welt nächstes Jahr zurück nach Düsseldorf."Bis die sechste Ausgabe steigt, feiert man jedoch im Sommer die mittlerweile achte Ausgabe des BigCityBeats WORLD CLUB DOME, der am 5., 6. und 7. Juni 2020 unter dem vielversprechenden Motto „Las Vegas Edition" stattfindet – mit unter anderem: dem größten „Casino" der Welt.