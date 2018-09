BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2018: Line-up, Phase 3 Neu dabei: Sebastian Ingrosso, Claptone, HUGEL, Boris Brejcha, Felix Kröcher u. v. a.

Auch das Line-up ist in puncto Größe kaum zu übertreffen. Man darf sich eigentlich nicht die Frage stellen „Wer kommt?“, sondern „Wer kommt eigentlich nicht?“. The Chainsmokers, die ihren einzigen Gig 2018 in Deutschland auf großer Bühne spielen – sie kommen! Dimitri Vegas & Like Mike? Dabei! The Black Eyed Peas mit dem Finale ihrer Reunion. Don Diablo aus den Niederlanden, das deutsche DJ Aushängeschild, Robin Schulz: Gebucht! Der Mann mit der Schnabelmaske, Claptone? Soeben ins Line-up eingetragen! Der Mann mit der fantasievollen Clownsmaske, Boris Brejcha? Ka-Ching! Und auch das technoide Urgestein Felix „Läuft!“ Kröcher ist Part of the Game. Ebenso das französische Wunderkind des Fluffy-House-Sounds HUGEL, der es mit seinem Remix zum offiziellen Sommerhit 2018 „Bella Ciao“ bis auf Platz 2 der Deutschen Charts schaffte und gerade mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde – wie auch der national und international erfolgreiche Minimal-Export Oliver Schories: Sie alle gesellen sich nun in die Riege der dritten Line-up-Phase.Absolute Superstars also, die sich in Düsseldorf am 16., 17. und 18. November 2018 gegenseitig nicht nur die Regler in die Hand geben. Der Freitag – er steht ganz im Zeichen des fulminanten und bombastischen Openings. Der Samstag – er war, ist und wird immer sein: der Haupttag für alle Clubber. Somit ist am Samstag absolutes Club-Feeling angesagt. From open to close. Apropos „close“: Am Sonntag gibt es ein Closing, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Denn: Es will ja wohl gefeiert werden, wenn der größte Winter Club der Welt nach drei Tagen und Nächten für ein Jahr wieder seine Pforten schließt.Abschied – ein gutes, aber auch trauriges Stichwort in dieser Hinsicht: Er hat mit viel Wehmut seinen Auftritt abgesagt: Hardwell. Der 30-jährige Holländer cancelte bis auf Weiteres alle Termine, da er nach vielen Jahren des Tourens und Jetsettings der Gesundheit zu liebe erst einmal durchatmen muss. „Hut ab und Respekt vor dieser Entscheidung“, sagt das Team vom Veranstalter BigCityBeats. Aber Trübsal blasen? In tiefe Trauer verfallen? Nein. Denn mit Sebastian Ingrosso, dem Mitglied des wieder vereinten DJ- und Produzenten-Trios The Swedish House Mafia, der mit Axwell zusammen in den letzten fünf Jahren rund um den Erdball die größten Festivalbühnen rockte, konnte man einen der erfolgreichsten internationalen Acts der letzten Jahre hinzugewinnen. Sweden goes Germany – and Duesseldorf welcomes: Sebastian Ingrosso!„Welcome to the Club“ heißt es auch für die Stage-Hosts. Nebst der riesigen Mainstage bauen mehr als 20 Floor-Partner ihre Clubs auf. Im sogenannten Club Music Circle – ein Bereich in dem Clubs um die Mainstage herum angesiedelt werden, aber immer noch innerhalb der beheizten Arena! Kein langes Warten an der Club-Kasse, kein Anstehen, um endlich reinzukommen. Nein! Im Music Circle vereint sich die nationale wie internationale Welt der besten Clubs – nur wenige Meter voneinander getrennt. Kurz mal auf der spanischen elrow-Stage zu Alan Fitzpatrick abgehen, und zehn Minuten später im BUTAN Club zu Frank Sonic abfeiern? Bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition: möglich! Hier reiht sich Club an Club. An Club. Und wenn einen dann die Lust überkommt, zu den erfolgreichsten Superstars all around the World die Arme gen Arenadach zu strecken – dann geht man einfach zur Mainstage. Sie bietet das ultimative Konzert-Erlebnis, mit Zehntausenden Besuchern, während die Clubs eher intime Atmosphäre versprühen. Clubs eben, die sich zusammen zu dem einzigarten WORLD CLUB DOME formieren.Der Club Music Circle und die Mainstage – beides beheizte Areale in der Arena! Während der eine oder andere Clubber in den drei Jahren zuvor im Gelsenkirchener Fußballstadion noch gebibbert und gezittert hat, ist in der Düsseldorfer Arena selbst bei -20 Grad Außentemperatur drinnen gut Wetter. Gänsehaut vor Kälte bekommt hier niemand, höchstens weil Musik, Licht und Show so perfekt sind.Die Hosting-Partner der Stages sind so breit gefächert wie das Line-up. Von EDM, Hip-Hop und Trap über Future Bass, Future House und Classics, bis hin zu Hardstyle, Techno und Trance. Von der (noch) lebenden Legende Butan über silq aus Düsseldorf, die Panama Stage aus Bonn und dem Ibiza-Live-Radio-Floor bis hin zu elrow, dem schrillsten, buntesten, abgefahrensten und größten Floor bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2018. elrow, ein Veranstalter aus Barcelona, der mit ausgefallenem Bühnendesign und exorbitantem Sound überzeugt. elrow, ein Veranstalter, der auf dem ganzen Globus Events organisiert und längst Kult-Status erzielt hat. elrow, welcome to the Club!Das Line-up der DJs und Stages wächst und wächst! Tages-Tickets gibt es bereits ab 49 Euro zzgl. VVK-Gebühren, 3-Tages-Tickets bereits ab 89 Euro zzgl. VVK Gebühren unter www.worldclubdome.com. Egal ob einen Tag feiern, zwei Tage in den Clubs des Clubs und in der Mainstage Vollgas geben, oder an allen drei Tagen das große und ganze Erlebnis haben – die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition ist und bleibt: der größte Club der Welt. Punkt.Hier die bisher bestätigten Acts – in der Line-up-Phase 3:BLACK EYED PEASTHE CHAINSMOKERSDIMITRI VEGAS & LIKE MIKEDON DIABLOINGROSSOLOST FREQUENCIESMARSHMELLONERVOROBIN SCHULZALAN FITZPATRICKALLE FARBENBORIS BREJCHACAMELPHATCLAPTONEFELIX KRÖCHERGESTÖRT ABER GEILHUGELJAY HARDWAYLE SHUUKLUCAS & STEVEMARCO FARAONENEELIXNIC FANCIULLIOLIVER SCHORIESRADIO SLAVESIGMASPEEDY JZATOXARADOASK:MEBOLIERCHOCOLATE PUMACMC$CODE BLACKCURBIDJ TEDDY-ODR. MOTTEDRUNKEN MASTERSEDDY MESKEI83FRANK SONICJULIAN JORDANLNYTNZLOVRALUCA SCHREINERMARC MAYAMOGUAIMOKSIPHIL FULDNERPLASTIK FUNKPRETTY PINKSTEVE NORTONTALLA 2XLCTHE HIMWIWEKZOHKI2ELEMENTSACHILLESACMEALEX MARKAND-JANIEANIMALEANTHIKBEBOBEDRUDBJÖRN POLANSKIBLESSBLONDE & ROBERTO MOZZABLRBORIS DLUGOSCHBORMACHERBRANDONBYTGENCAROLINABLUE & MISTER SMALLZCHRIS DI PERRICHRIS PACKERCHRIS WACUPCLARKDAN LE BLONDEDARIO RODRIGUEZDAVID CROPSDEKONDIA PLATTENPUSSYSDJ CORDJ INCOGNITODJ MEKSDJ NYLZDJ PHUNKDJ WALLUKATDR. LOVEDUST IN DAWNEAMEEASYHOUSEKASPERINPETTOJANARAJAZZ & VEGAJELLINJENS LISSATJEWSKIJON SINEJOSH CANALLIEJUAN MANUELJUSTIN PRICEJUSTLUKEKARAKAROL TIPKIM NOBLEKURD MAVERIKLARISSA RIESSL-EXMAALEEKMARC FAENGERMARCEL AQUILAMARINKA BELINSKAMARK BALE B2B ROGER HORTONMICHA MOORMICKY MARKOWITZMISS DISKMISS LUNAMO DRUMMERMONOPLOIDMOSSYMOTOE HAUSNANDONEKTARIOS & HICCONOIZELESSNO MERCYOLIVER MAGENTAPANTHERKIDPAUL LOMAXPHATZOPINTOVICPROTEKK VS. BRANDONRADAU DELUXERAYGRUFUS MARTINRUZ-BSAINTRO PSALVATORE BRUNISAM SPARACIO & MONTOROSAMURIS.E.B.I.SCRAFTYSIDNEY SPAETHSIMOSPICK & SPANSQSVEN NOXTAPESHTEE-ONETHE DISCO BOYSTHE SAVAGETHRDLIFETIEFBLAUTIMBOTOMMY GUNZTOM & DEXXTOM & MOSSEETOXXICVOGUEVOL2CATWERNER VON LINDENAUWERNINGHAUSWILD CULTUREWOLFGANG FILZZWETTEHosted by MC BOOGSHEMore Coming SoonSTAGE HOSTSDJ MAGPANAMAELROWWCD POOL SESSIONS TakeoverTANTE MIA TANZT102CLUBABFLUG BERLINBIGCITYBEATS.fmBUTANDEEPBLUEDESTRUCTDEEP IN YOUDJ TEDDY-O & FRIENDSENDLESS ENTERTAINMENTFEIER RHEINGLOBAL STAGEHYPED TRACKSIBIZA LIVE RADIOPLASTIK FUNKTASTIKSILQSINUSSMAG LIVESUBSOILZAPPI BYE BYE IBIZAHardfacts:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2018Wann: Freitag, Samstag, Sonntag. 16., 17. und 18. November 2018Wo: Düsseldorf, MERKUR SPIEL-ARENATickets: Tagesticket ab 49 Euro, 3-Tages-Ticket ab 89 Euro, zzgl. VVK-GebührenTickets & Infos: www.worldclubdome.com und www.facebook.com/worldclubdomeÜber BigCityBeats:Label, Radioshows, Clubnights, Eventagentur, Merchandise-Vertrieb, Live-Entertainment – BigCityBeats zählt seit 15 Jahren zu den erfolgreichsten Veranstaltungsmarken Deutschlands. BigCityBeats – der Name ist Programm. Der Sound der Großstädte. Der Metropolen. Mit diesem Gedanken ins Leben gerufen, hat sich BigCityBeats bereits kurz nach dem Katapultstart Anfang des neuen Millenniums zu einer Plattform avanciert, die Veranstaltungsproduktionen neu definiert und ihrem bisherigen Stempel eine völlig neue Signatur gegeben hat. Von der Großstadt in die Welt. Von Frankfurt am Main nach Düsseldorf. Nach Korea. Ins All. Und zurück. Kreativer Kopf war und ist Bernd Breiter, der sich als Musikproduzent in den 1990er-Jahren einen großen Namen erarbeitete und heute mit einem 14-köpfigen Team spektakuläre Events auf die Beine stellt. Auf den Erfolgslorbeeren ausruhen – das ist nicht das Credo des Frankfurter Urgesteins, das mit dem ersten Club in der Schwerelosigkeit („Zero Gravity“), den „World Club Trains“ und perfekt organisierten Partykreuzfahrten („World Club Cruise“) Veranstaltungs-, Musik- und Clubgeschichte geschrieben hat – und als durchführendem örtlichen Veranstalter 2bp Communications mit weiteren Events gewiss noch Geschichte schreiben wird!