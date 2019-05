BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition 2019: kurz vor sold-out

Letzte Tickets sichern!

Es wird keine Tages- / Abendkasse geben!



Mit bis zu 60.000 pro Tag (180.000 über 3 Tage!) wird die Space Edition so früh wie noch nie ausverkauft sein

Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition 2019 wird in wenigen Tagen restlos ausverkauft sein. Das Ticketkontingent einiger Kategorien ist bereits schon erschöpft.Der Ansturm auf die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition ist groß. BigCityBeats bringt die größten Weltstars aus allen Sparten der Clubmusik auf mehr als 25 Bühnen nach Frankfurt und hebt mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA ab. Egal ob EDM, Hip-Hop oder Trap – egal ob Techno, Rave-Classics oder Minimal – egal ob Hardcore, Dancepop oder Future Bass: Die Commerzbank-Arena und das umliegende Wald-, Wiesen- und Schwimmbadgelände mit insgesamt rund 700.000 Quadratmetern werden am 7., 8. und 9. Juni 2019 zum größten Club der Welt – mit mehr als 230 Acts und mit rund 60.000 Besuchern pro Tag. Mit rund 180.000 Besuchern an drei Tagen!Man sollte sich sputen, um beim spacigen Musikereignis der Superlative noch dabei sein zu können. Nur wer schnell ist, hat noch die Möglichkeit, Superstars wie Jason Derulo, Steve Aoki feat. Timbaland, Clean Bandit, Marshmello, Sven Väth, Tinie Tempah, Armin van Buuren, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike sowie 230 weitere Acts live zu erleben. Hier ein Status quo der Ticketkontingente:FRIDAY CLUB TICKETS 98% SOLD OUTSATURDAY CLUB TICKETS SOLD OUTSUNDAY CLUB TICKETS 99% SOLD OUT2-DAYS CLUB TICKETS 98% SOLD OUT3-DAYS CLUB TICKETS 97% SOLD OUTFRONT STAGE SOLD OUTCAMPING SOLD OUTLOGEN / SKY BOX SOLD OUTVIP TICKETS 99% SOLD OUTInfos und Ticket-Restbestände unter www.worldclubdome.com.