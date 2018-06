BigCityBeats WORLD CLUB DOME Korea Der „größte Club der Welt“ verkündet erstes Line Up Announcement für Korea WORLD CLUB DOME Winter Edition Early Bird Ticket Phase 1 in Rekordzeit ausverkauft

Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME in Frankfurt ist gerade erst mit mehr als 160.000 Besuchern erfolgreich zu Ende gegangen, da sind bereits die Early Bird Tickets für die Winter Edition in Düsseldorf in Rekordzeit ausverkauft. Und jetzt gibt das Frankfurter Familienunternehmen auch noch das erste Line Up Announcement für die 2018er Ausgabe des WORLD CLUB DOME in Korea bekannt. Die Freude über den Festivalsommer im „größten Club der Welt“ scheint kein Ende zu nehmen.



Neben den aktuell amtierenden TOP 3 DJs der Welt des DJ Mag UK Rankings, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike und Armin van Buuren werden im Munhak Stadion in Incheon/Korea weitere internationale Stars wie Ferry Corsten, Flosstradamus, Jillionaire, Krewella, KSHMR, Martin Jensen, Steve Aoki, Timmy Trumpet und Valentino Khan für eine einzigartige Energie sorgen.Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Korea schrieb bereits bei seiner Premiere im letzten Jahr mit 100.000 Besuchern Geschichte. Am 14./15./16. September 2018 feiert der „größte Club der Welt“ seine zweite Auflage auf dem asiatischen Kontinent und auch hier wird Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal überhaupt werden die aktuellen Top 3 DJs of The World auf einem Event in Korea auflegen.Weitere Informationen und Artists werden in Kürze bekannt gegeben.Short Facts:14. / 15. / 16. September 2018BigCityBeats WORLD CLUB DOME KoreaMunhak Stadion IncheonOfficial BCB WORLD CLUB DOME Korea 2017 Aftermovie:Infos auf: http://www.facebook.com/worldclubdome und www.worldclubdomekorea.com