BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition 2019 Frankfurt - Weltall - Ibiza: die Space-Party geht weiter

Für einen der „Headliner" beginnt die Reise bereits am 20. Juli – von dem Weltraumbahnhof Baikonur vom Startplatz LC-1 mit der Sojus FG Rakete (26 Millionen PS) ins All, auf die Internationale Space Station (ISS). ESA-Astronaut Luca Parmitano wird versuchen von der Internationalen Weltraumstation das 1. DJ-Set im All live zu performen und sich exklusiv mit Bild und Ton zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition schalten.Somit wird der ESA Astronaut neben Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Le Shuuk, Felix Kröcher, Gestört aber GeiL u.a. zum Headliner der Cruise. Es wird die spektakulärste und außergewöhnlichste Live-Schaltung der Clubgeschichte: WORLD CLUB DOME goes ISS - der erste DJ-Mix im Weltall, direkt auf die Welthauptstadt der Clubmusic: Ibiza.Für Bernd Breiter (Visionär und CEO BigCityBeats) geht ein Traum in Erfüllung: Der WORLD „CLUB” DOME geht auf die ISS – und verbindet sich mit der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition. Ein einmaliges, weltweit erstes Happening im Orbit.Und dieses einmalige und bisher nie dagewesene Musik-Ereignis wird in Bild und Ton zu 2.500 Passagieren auf das Oberdeck des Kreuzfahrt-Luxusliners Norwegian Pearl übertragen, der im malerischen Hafen von Europas Partyinsel Nr. 1 Ibiza für zwei Tage das größte schwimmende Club-Hotel der Welt ist. Die Partygäste der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition sind also die allerersten Zeitzeugen des 1. DJ-Sets in outer Space. Zudem werden 200 prominente Persönlichkeiten aus Musik, Sport, Film und Entertainment an Bord sein, die dieses „universale” Spektakel im Rahmen einer exklusiven VIP-Party genießen.Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition vom 12. bis 16. August 2019 – sie wird definitiv hohe Wellen schlagen. Tickets für die fünftägige Reise von Barcelona über Ibiza und Séte zurück nach Barcelona gibt es auf:2.500 Passagiere – mehr als 50 DJs und Acts – 500 VIPs auf Ibiza – 12 Decks – 16 Restaurants – 8 Clubs – 6 Whirlpools – 2 Pool – 98.000 PS – 1.000 Crewmitglieder – ein 300 Meter langer und vollständig renovierter Kreuzfahrt-Luxusliner – Fitness-Studio – Casino – Tennis, Basketball, Volleyball – Wellness & SpaVideolink WCD goes ISS (Space) - the past and future schedule: