Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Die Message, die Steve Aoki unters Partyvolk bringen wird – sie wird um die Welt gehen. Be prepared!Short-FactsEvent: Road to BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019Location: Bootshaus, Köln-DeutzAuenweg 173, 51063 KölnDatum: 09. Mai 2019 - Einlass 19.00 UhrLine Up: Steve AokiSupport: TBA