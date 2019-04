BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2019 in Frankfurt Take-over von Cocoon bei den WCD Pool Sessions mit Sven Väth – Nina Kraviz – Len Faki – Gregor Tresher – Fabe

Die russische Erfolgsproduzentin und DJane aus den Bereichen Acid / Minimal Techno und Deep House: Nina Kraviz.Der Mann, der seit der Geburtsstunde als Resident-DJ des Berliner Kult-Clubs Berghain fungiert und zum Aushängeschild des Hard und Dark Techno wurde: Len Faki.Remixe für Laurent Garnier, Depeche Mode und Moby haben ihn und seine Produktionen rund um den Erdball geführt. Next Stop: Frankfurt. Please welcome: Gregor Tresher.Von Hip-Hop in den 90ern zu groovigen House Beats im neuen Millennium. Vom Mannheimer Studio zu den WCD Pool Sessions nach Frankfurt. Mit Fabe spielt einer der einflussreichsten Nightclubbing-DJs zur Daytime.Cocoon at WCD Pool Sessions09.06.2019Schwimmbadgelände der Commerzbank-ArenaFrankfurt am MainTickets für die WCD Pool Sessions am 09.Juni 2019 gibt es ab 50€ zzgl. Gebühren auf https://www.worldclubdome.com/wcd-poolsessions/ Immer auf dem neuesten Stand zu den BigCityBeats WORLD CLUB DOME Events unter: